Trường Đại học Điện lực: Giành 5 huy chương tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Kết quả ghi nhận nỗ lực thi đấu của các vận động viên, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong sinh viên Nhà trường.

Ngày 26/10, đoàn thể thao Trường Đại học Điện lực hoàn thành các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Với tinh thần thi đấu nghiêm túc, quyết tâm và nỗ lực, các vận động viên đã mang về 5 huy chương, gồm 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đóng góp 98 điểm vào thành tích chung của đoàn.

Đoàn thể thao Trường Đại học Điện lực giành 5 huy chương tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Nhiều dấu ấn ở các môn thi đấu

Ở môn Điền kinh, vận động viên Nguyễn Hồng Vũ giành huy chương bạc nội dung nhảy cao nam với thành tích 1,80 m. Vận động viên Nguyễn Xuân Hiệp xuất sắc giành huy chương bạc nội dung chạy 200 m nam với thành tích 24,13 giây và huy chương đồng nội dung chạy 100 m nam với thành tích 11,70 giây. Với 3 huy chương, đội tuyển Điền kinh đóng góp 30 điểm vào thành tích chung của đoàn.

Tại môn Pickleball, vận động viên Đinh Công Đỉnh giành huy chương bạc nội dung đơn nam, đóng góp 15 điểm. Trong khi đó, ở môn Vovinam, vận động viên Trương Duy Nguyệt giành huy chương đồng nội dung đối kháng nam hạng cân trên 55 kg đến 60 kg, mang về 27 điểm cho đoàn.

Ở môn Cầu lông, các vận động viên thi đấu nỗ lực, trong đó 4 cặp đôi cùng xếp đồng hạng 5 và vận động viên Phạm Hoàng Duy xếp hạng 9 nội dung đơn nam. Đội tuyển Cầu lông đóng góp 26 điểm vào tổng thành tích của đoàn thể thao Trường Đại học Điện lực.

Xếp thứ 16 toàn đoàn trong tổng số 140 trường tham gia

Theo bảng cập nhật ngày 27/10/2026 của Ban Tổ chức, đoàn thể thao Trường Đại học Điện lực đạt 98 điểm, xếp thứ 16 toàn đoàn trong tổng số 140 trường tham gia và đứng thứ 26 trên bảng tổng hợp huy chương.

Thành tích tại Đại hội là kết quả của quá trình tập luyện, tinh thần đoàn kết và quyết tâm thi đấu của các vận động viên. Qua đó, sinh viên Trường Đại học Điện lực tiếp tục khẳng định sự năng động, tích cực không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động thể thao.

Kết quả đạt được cũng tạo động lực để Nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao, khuyến khích sinh viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và xây dựng lối sống tích cực, góp phần phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và tinh thần.

Một số hình ảnh nổi bật tại chương trình:

Đoàn thể thao EPU thể hiện tinh thần rèn luyện, ý chí thi đấu tại Đại hội.