Trường đại học Điện lực đẩy hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực, đại diện nhà trường tiếp nhận tài trợ Phòng Lab AI & IoT từ ông Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc VNPT Technology, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Điện tử-Viễn thông.

Đưa doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ cao ngày càng lớn, việc đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành và gắn kết với doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực đánh giá, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cần đi vào chiều sâu, mỗi chương trình hợp tác phải được cụ thể hóa bằng những hoạt động và kết quả rõ ràng.

Việc tiếp nhận phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên và các đơn vị sử dụng lao động sẽ giúp nhà trường điều chỉnh nội dung đào tạo, đáp ứng tốt hơn những thay đổi của thị trường lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực đánh giá cao hiệu quả của hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể cùng nhà trường xây dựng học phần, hướng dẫn đồ án, tổ chức thực tập, đặt hàng nghiên cứu và tham gia tuyển dụng. Qua đó, sinh viên có điều kiện tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo, đồng thời nhà trường có thêm cơ sở để đổi mới nội dung giảng dạy.

Mô hình hợp tác “ba nhà” là sự liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, trong đó Nhà nước tạo cơ chế, chính sách; nhà trường đào tạo, nghiên cứu; doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc VNPT Technology, cho biết đơn vị tạo điều kiện để sinh viên đến thực tập được trực tiếp tham gia công việc và hưởng các chế độ tương ứng theo chính sách dành cho nhân sự của doanh nghiệp.

Theo ông Tô Mạnh Cường, VNPT Technology dành nguồn lực hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển và luôn phải tính đến hiệu quả ứng dụng sản phẩm ngoài thị trường. Vì vậy, việc kết nối với các cơ sở đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực mà còn tạo điều kiện để hoạt động nghiên cứu gắn với yêu cầu cụ thể của sản xuất, kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, tham gia các dự án công nghệ và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập.

Gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thị trường

Bên cạnh đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đang trở thành một hướng hợp tác quan trọng giữa trường đại học với doanh nghiệp.

Theo Tiến sĩ Phạm Duy Phong, Trưởng khoa Điện tử - Viễn thông, Trường đại học Điện lực, việc gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp là một trong những định hướng được chú trọng. Các đề tài, luận văn và luận án không chỉ phục vụ mục tiêu đào tạo, rèn luyện phương pháp nghiên cứu mà còn được định hướng từng bước tạo ra sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Theo Tiến sĩ Phạm Duy Phong, việc gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp là một trong những định hướng được chú trọng.

Trong giai đoạn 2020-2026, Khoa Điện tử-Viễn thông đã có hơn 200 công bố khoa học trong nước và quốc tế, triển khai 56 đề tài các cấp. Hiện Khoa cũng được Bộ Công thương giao thực hiện hai nhiệm vụ liên quan đến công nghệ chiến lược trong lĩnh vực robot tự hành và camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đây là những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật. Việc kết nối với doanh nghiệp có thể tạo thêm điều kiện để các kết quả nghiên cứu được thử nghiệm, hoàn thiện và tiến tới chuyển giao.

Việc kết nối với doanh nghiệp cũng góp phần mở rộng cơ hội thực tập, việc làm, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ và quy trình sản xuất, từng bước hình thành năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Cụ thể hóa định hướng tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, ngày 12/11, Trường đại học Điện lực đã ký kết thỏa thuận hợp tác với: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa; Công ty cổ phần RTC Technology Việt Nam; Công ty cổ phần Phát triển và Chuyển giao công nghệ Việt Nam và Công ty TNHH Letuin High-Tech Vietnam.

Cùng với hoạt động ký kết, bốn doanh nghiệp gồm VNPT Technology, WILLAS Electronics Vietnam, RTC Technology Việt Nam và Công ty cổ phần Phát triển và Chuyển giao công nghệ Việt Nam đã tham gia tài trợ phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Sự tham gia của các doanh nghiệp góp phần bổ sung điều kiện thực hành, thí nghiệm, đồng thời tạo thêm cơ hội để nhà trường kết nối hoạt động đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và nhu cầu nhân lực thực tế.