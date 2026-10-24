Trường Đại học Điện lực: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao văn hóa ứng xử sinh viên

Đối với sinh viên Trường Đại học Điện lực, việc học tập, rèn luyện không chỉ hướng tới tích lũy kiến thức chuyên môn, phát triển năng lực nghề nghiệp mà còn gắn liền với quá trình hình thành nhân cách, đạo đức, trách nhiệm công dân và ý thức đóng góp cho cộng đồng. Mỗi sinh viên cần chủ động nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự giác và biến những giá trị tốt đẹp thành hành động cụ thể trong học tập, sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày.

Chủ động nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và bản lĩnh cá nhân

Mỗi sinh viên cần tích cực tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Việc thường xuyên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng đánh giá thông tin khách quan là cơ sở quan trọng để hình thành nhận thức đúng đắn, giữ vững bản lĩnh trước những thông tin đa chiều.

Trong môi trường số, sinh viên cần tỉnh táo trước các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung kích động, gây chia rẽ; không tùy tiện đăng tải, bình luận hay chia sẻ thông tin có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Đồng thời, cần biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, có chính kiến và thể hiện quan điểm trên tinh thần xây dựng, đối thoại, phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản lĩnh của sinh viên không chỉ thể hiện ở nhận thức và quan điểm mà còn được khẳng định qua khả năng tự chủ, ứng xử có trách nhiệm và lựa chọn hành động đúng đắn trước những tình huống phát sinh trong học tập, cuộc sống.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử của sinh viên Trường Đại học Điện lực.

Trân trọng cơ hội học tập, chủ động rèn luyện và phát triển bản thân

Học tập là nhiệm vụ trọng tâm của sinh viên, đồng thời là nền tảng để phát triển năng lực cá nhân, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và đóng góp cho xã hội. Vì vậy, mỗi sinh viên cần trân trọng cơ hội được học tập, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học tập, tích cực nghiên cứu khoa học và phát triển các kỹ năng cần thiết như tự học, quản lý thời gian, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, sinh viên cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong quá trình học tập và rèn luyện; kịp thời trao đổi với giảng viên, cố vấn học tập hoặc các đơn vị chức năng khi gặp khó khăn về nội dung học tập, lịch học, điều kiện học tập hay những vấn đề ảnh hưởng đến kết quả học tập và rèn luyện.

Những ý kiến đóng góp xuất phát từ tinh thần cầu thị, có căn cứ và hướng tới giải pháp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện môi trường học đường, đồng thời tăng cường sự phối hợp, thấu hiểu và tôn trọng giữa sinh viên với giảng viên, cán bộ và Nhà trường.

Phát huy trách nhiệm, đồng hành xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển

Xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, hiện đại và thân thiện là trách nhiệm chung của Nhà trường, đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và toàn thể sinh viên. Mỗi sinh viên cần nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế; giữ gìn tài sản chung, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện vì cộng đồng.

Trong quá trình học tập, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có kiến nghị liên quan đến chương trình đào tạo, lịch học, cơ sở vật chất, học phí, học bổng và các dịch vụ hỗ trợ, sinh viên cần chủ động phản ánh thông qua lớp trưởng, cố vấn học tập, Khoa, Phòng Công tác Sinh viên hoặc các kênh tiếp nhận chính thức của Trường Đại học Điện lực để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo quy định.

Nhà trường khuyến khích sinh viên mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đóng góp ý tưởng và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện điều kiện học tập và hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ người học. Việc phản ánh nguyện vọng, góp ý và bày tỏ quan điểm cần được thực hiện trên tinh thần khách quan, tôn trọng, hợp tác và xây dựng; qua đó phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển Nhà trường.

Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong môi trường học đường và không gian mạng

Văn hóa ứng xử là một trong những yếu tố thể hiện nhân cách, ý thức trách nhiệm và hình ảnh của sinh viên trong môi trường đại học. Mỗi sinh viên Trường Đại học Điện lực cần xây dựng thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng giảng viên, cán bộ, nhân viên, bạn bè và cộng đồng; biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác, giải quyết bất đồng trên tinh thần thiện chí; không có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây mất đoàn kết hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Trên không gian mạng, mỗi lượt chia sẻ, bình luận hay bài đăng đều có thể tạo ra những tác động nhất định đến người khác và cộng đồng. Vì vậy, sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải thông tin, sử dụng ngôn ngữ phù hợp, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không phát tán thông tin sai sự thật, nội dung chưa được xác thực hoặc có tính chất xúc phạm, kích động, gây hoang mang và chia rẽ.

Khi gặp những ý kiến trái chiều hoặc vấn đề gây tranh luận, sinh viên cần bình tĩnh tìm hiểu, kiểm chứng thông tin, trao đổi trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hướng tới giải pháp tích cực. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi, điều kiện học tập và hoạt động của Nhà trường cần được phản ánh qua các kênh chính thức để bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xem xét và xử lý phù hợp.

Mỗi sinh viên cần nhận thức rằng văn hóa ứng xử trên không gian mạng cũng là một phần của đạo đức, trách nhiệm công dân và hình ảnh cá nhân. Sự văn minh không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn được khẳng định bằng thái độ, hành vi và trách nhiệm đối với những nội dung mình tạo ra hoặc lan truyền.

Sinh viên EPU - Bản lĩnh, trách nhiệm, văn minh và khát vọng cống hiến

Nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử là quá trình đòi hỏi sự tự giác, kiên trì và nỗ lực thường xuyên của mỗi sinh viên. Từ việc chủ động học tập, rèn luyện, chấp hành pháp luật đến cách giao tiếp, ứng xử và tham gia xây dựng môi trường giáo dục, mỗi hành động tích cực đều góp phần tạo nên hình ảnh sinh viên Trường Đại học Điện lực năng động, có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm.

Với tinh thần chủ động, cầu thị và khát vọng phát triển, mỗi sinh viên hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, phát huy những giá trị tốt đẹp, tôn trọng sự khác biệt và đồng hành cùng Nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập văn minh, an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định hình ảnh Trường Đại học Điện lực trong cộng đồng.