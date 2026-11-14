Trường Đại học Điện lực: 60 năm tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai ngành năng lượng

Ngày 14/11, Trường Đại học Điện lực long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966 - 2026). Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, đối tác cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và người học.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các vị đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Điện lực.

60 năm xây dựng và trưởng thành từ truyền thống đào tạo kỹ thuật điện

Hành trình 60 năm của Trường Đại học Điện lực gắn liền với yêu cầu phát triển ngành điện và nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ đất nước. Đặc biệt, truyền thống của nhà trường được tiếp nối từ nền tảng 128 năm đào tạo kỹ nghệ, tạo nên chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng.

Ngày 8/2/1966, Bộ Công nghiệp nặng quyết định tách Trường Trung Cao Cơ điện thành Trường Trung học Kỹ thuật Điện và Trường Trung học Cơ khí. Đây là dấu mốc mở đầu hành trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Điện lực ngày nay.

Ra đời trong bối cảnh miền Bắc đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt, nhà trường mang trên mình nhiệm vụ cấp thiết là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, phục vụ sản xuất, vận hành và phát triển hệ thống điện trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Từ những lớp học ban đầu với quy mô vài trăm học viên, cơ sở vật chất còn đơn sơ và ngành nghề đào tạo hạn chế, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã từng bước xây dựng nền móng cho một cơ sở đào tạo chuyên sâu về điện. Qua từng giai đoạn, nhà trường không ngừng đổi mới tổ chức, mở rộng quy mô và nhiệm vụ đào tạo, gắn với yêu cầu phát triển của ngành điện và nền kinh tế.

Dấu mốc quan trọng diễn ra ngày 19/5/2006, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 111/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực. Sự kiện này mở ra giai đoạn phát triển mới trong đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Từ những giảng đường, phòng thực hành còn thiếu thốn đến hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư; từ chương trình đào tạo ban đầu đến hệ thống ngành nghề đa dạng, mỗi bước trưởng thành của nhà trường đều ghi dấu nỗ lực và tâm huyết của nhiều thế hệ thầy và trò.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Điện lực.

Khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu

Sau 60 năm, Trường Đại học Điện lực đã trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với mở rộng quy mô, Trường Đại học Điện lực chú trọng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các lĩnh vực đào tạo từng bước được mở rộng, kết hợp thế mạnh truyền thống về điện, năng lượng với công nghệ số, tự động hóa và những lĩnh vực kỹ thuật mới.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của hành trình 60 năm được thể hiện qua câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hiếu, cựu học sinh khóa 1, đồng thời từng là giáo viên và tham gia công tác quản lý tại trường.

NGƯT. Nguyễn Văn Hiếu - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.

Trở lại mái trường xưa trong diện mạo khang trang, hiện đại, ông Hiếu bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước sự trưởng thành của nhà trường, từ giai đoạn Trường Trung học Điện, Trường Cao đẳng Điện lực đến khi trở thành Trường Đại học Điện lực năm 2006.

Nhắc lại những năm tháng công tác, ông cho biết đã có những đêm thức trắng cùng Ban Giám hiệu và các thầy cô trăn trở xây dựng đề án mở ngành mới, chuẩn bị chương trình đào tạo hiện đại, biên soạn giáo trình, quy hoạch và xây dựng giảng đường, phòng thí nghiệm trong điều kiện nguồn vốn còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Hiếu xúc động chia sẻ: “Mỗi viên gạch, mỗi chương trình, mỗi thế hệ kỹ sư, cử nhân trưởng thành hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi trí tuệ và tâm huyết của biết bao thế hệ thầy và trò EPU.”

Câu chuyện ấy cho thấy những thành quả hôm nay không chỉ được tạo nên từ sự đầu tư về cơ sở vật chất hay mở rộng quy mô đào tạo, mà còn là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của nhiều thế hệ nhà giáo, người học.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu làm chủ công nghệ đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển của nhà trường.

Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Điện lực hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, kỹ thuật của đất nước.

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát triển, Hiệu trưởng gửi gắm thông điệp: “Đồng tâm khởi phát, nhất tâm viễn hành” - chung lòng khởi bước, bền trí vươn cao. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong hành trình tiếp nối truyền thống, phát huy nội lực và hướng tới những mục tiêu phát triển mới của Trường Đại học Điện lực.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Điện lực trong 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ một cơ sở đào tạo trung học chuyên ngành với điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhà trường từng bước phát triển về quy mô, đội ngũ và chất lượng đào tạo. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện trường có gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ đại học đến tiến sĩ và hơn 800 cán bộ, giảng viên.

Những năm gần đây, trường đẩy mạnh đổi mới quản lý, đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm; tăng cường thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Những chuyển biến này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế của nhà trường.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trường Đại học Điện lực tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhà trường.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh năng lượng và phát triển giáo dục, đào tạo. Nhà trường cần xây dựng chương trình hành động phù hợp, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, giữ vững đoàn kết và kỷ cương.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, lấy chất lượng và năng lực thực tiễn của người học làm trọng tâm. Trường cần phát huy thế mạnh về điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ; tăng cường đào tạo thực hành, ngoại ngữ, năng lực số, chú trọng các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp; thực hiện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm định chất lượng. Đồng thời, chú trọng thu hút, trọng dụng giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia giỏi; hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo môi trường học thuật thuận lợi.

Thứ tư, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư có trọng tâm cho phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; ưu tiên giải quyết những vấn đề về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cần được thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa, phục vụ sản xuất và đời sống.

Thứ năm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các trường đại học uy tín trong, ngoài nước. Việc hợp tác cần gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, đồng thời nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Quang cảnh buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tin tưởng, với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong lĩnh vực năng lượng, từng bước trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho ngành Công Thương và đất nước.

Tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai ngành năng lượng

Nếu 60 năm trước, nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Điện lực là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ quá trình điện khí hóa đất nước, thì ngày nay, sứ mệnh ấy đang được mở rộng trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng xanh, phát triển hệ thống điện hiện đại và làm chủ công nghệ.

Những định hướng được lãnh đạo nhà trường xác định cùng 5 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội cho thấy yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở mở rộng quy mô đào tạo, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng chuyển giao công nghệ.

Sáu mươi năm là dấu mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn. Trên nền tảng truyền thống 128 năm đào tạo kỹ nghệ và 60 năm xây dựng, phát triển, Trường Đại học Điện lực đang hướng tới khẳng định vai trò không chỉ trong đào tạo nhân lực mà còn trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Tiếp nối truyền thống bằng tinh thần đổi mới, lấy chất lượng nguồn nhân lực, năng lực khoa học, công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ làm nền tảng, Trường Đại học Điện lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và kiến tạo tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Một số hình ảnh buổi lễ: