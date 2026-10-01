Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam có 5 chương trình Cử nhân đào tạo từ xa đạt chuẩn kiểm định FIBAA

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân hình thức đào tạo từ xa trực tuyến.

5 chương trình đào tạo trình độ đại học theo phương thức trực tuyến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn kiểm định chất lượng FIBAA gồm: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh.

Đây là 5 chương trình cử nhân đào tạo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định của tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục quốc tế này. Đây là sự ghi nhận về chất lượng đào tạo trực tuyến của trường, và đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) là tổ chức kiểm định uy tín của châu Âu có trụ sở đặt tại Đức được công nhận rộng rãi trên thế giới bởi tính khắt khe và yêu cầu cao về chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, chất lượng người học…

"Việc 5 chương trình đào tạo trực tuyến đạt kiểm định FIBAA là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Nhà trường trong chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm để Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ người học, hướng đến một môi trường giáo dục mở, chất lượng và hội nhập", GS.TS Nguyễn Minh Hà khẳng định.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập có quá trình phát triển lâu dài về đào tạo từ xa tại Việt Nam. Quy mô và lĩnh vực đào tạo trực tuyến liên tục được mở rộng.

Từ những ngành đầu tiên như: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực và Kinh doanh quốc tế, đến nay Nhà trường đã phát triển 22 ngành đào tạo trình độ đại học theo phương thức trực tuyến.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là người học có thể tiếp cận chương trình từ nhiều địa phương, chủ động hơn về thời gian và không gian học tập. Đây cũng là hướng đi phù hợp với sứ mạng giáo dục mở của Nhà trường: mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, góp phần xây dựng xã hội học tập và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người.

Song song với mở rộng quy mô, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xác định chất lượng là nền tảng của đào tạo trực tuyến. Các chương trình được xây dựng theo nguyên lý đào tạo ELITES, đồng thời tham khảo và áp dụng các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng của Quality Matters (Hoa Kỳ) trong thiết kế khóa học trực tuyến. Đội ngũ tham gia giảng dạy gồm giảng viên cơ hữu cùng các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân có kinh nghiệm thực tiễn.

Năm 2023, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam nhận giải thưởng "Making a Difference for Students" từ tổ chức Quality Matters (Hoa Kỳ), ghi nhận những nỗ lực trong việc tạo ra những thay đổi tích cực đối với người học thông qua hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục trực tuyến. Đến năm 2025, Nhà trường tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học chủ lực dẫn dắt mô hình trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực Công nghệ giáo dục.

Không chỉ triển khai chương trình đại học, hệ sinh thái học tập trực tuyến của Nhà trường còn được mở rộng với các khóa đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu học tập và cập nhật kỹ năng nghề nghiệp như tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Việt dành cho người nước ngoài, kế toán hành chính sự nghiệp và Power BI ứng dụng trong phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển, Nhà trường và Trung tâm Đào tạo trực tuyến cũng tăng cường kết nối với các tổ chức, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong và ngoài nước như Quality Matters, International Council for Open and Distance Education (ICDE), Asian Association of Open Universities (AAOU), Project Management Institute (PMI), cùng các đối tác trong nước.