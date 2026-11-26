Theo phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 được công bố hồi tháng 8, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tiếp tục xem xét điểm thưởng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT và TOEIC.

Theo đó, IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; IELTS 6.0 tương ứng 8,5 điểm; IELTS 6.5 là 9 điểm; IELTS 7.0 đạt 9,5 điểm và từ 7.5 đến 9.0 được quy đổi thành 10 điểm. Trường cũng đưa ra mức quy đổi tương ứng với các chứng chỉ TOEFL iBT và TOEIC.

Đáng chú ý, thí sinh phải lựa chọn giữa việc dùng chứng chỉ để quy đổi thay điểm môn tiếng Anh và nhận điểm cộng ưu tiên, không được đồng thời hưởng cả hai chính sách.

Mức điểm cộng dự kiến là 0,25 điểm với IELTS từ 5.5 đến 6.5 và 0,5 điểm với IELTS từ 7.0 trở lên; tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang 30.

Trường lưu ý điểm cộng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế không áp dụng cho thí sinh xét điểm thi THPT đã dùng chứng chỉ để quy đổi thay điểm tiếng Anh và không áp dụng cho thí sinh tuyển thẳng. Tổng điểm cộng không vượt 0,5/30. Trường không chấp nhận chứng chỉ thi hình thức "Home edition".

Đối với phương án tuyển sinh mới ở mức dự kiến, mức quy đổi điểm hoặc cộng điểm với chứng chỉ tiếng Anh có thể tiếp tục được điều chỉnh khi trường ban hành đề án chính thức.

Theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học năm 2027, tổng điểm cộng khuyến khích trong xét tuyển giảm mạnh xuống tối đa 0,5/30 điểm (thay vì 3/30 điểm như trước) và sẽ bãi bỏ hoàn toàn từ năm 2028.

Điểm cộng này bao gồm điểm thưởng với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng cho thành tích, năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế.

Như vậy, so với mức tối đa 1,5 điểm cho chứng chỉ tiếng Anh như trước đây, lợi thế điểm cộng này đã giảm đáng kể.

Chứng chỉ IELTS tiếp tục được sử dụng trong xét tuyển đại học 2027. Ảnh minh họa

Trước đó, trường Đại học Luật TP.HCM quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ của các tổ hợp xét tuyển theo 5 bậc, dao động từ 8,0 đến 10 điểm.

Với chứng chỉ IELTS Academic, ngưỡng sàn tối thiểu nhà trường chấp nhận là từ 5.5 trở lên. Cụ thể, mức 5.5 IELTS được quy đổi thành 8,0 điểm; 6.0 tương đương 8,5 điểm; 6.5 quy đổi thành 9,0 điểm; 7.0 đạt 9,5 điểm và thí sinh đạt từ 7.5 IELTS trở lên sẽ được tính trọn vẹn 10 điểm.

Ngoài IELTS, trường cũng áp dụng mức quy đổi tương tự cho 8 loại chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL iBT (từ 65 điểm hoặc 3.0), TOEIC 4 kỹ năng, VSTEP (từ 5.5), PTE Academic (từ 39 điểm), APTIS ESOL và các chứng chỉ của Cambridge.