Trường Đại học Dầu khí Việt Nam khai giảng năm học 2026 - 2027 và trao bằng tốt nghiệp năm 2026

Lễ Tốt nghiệp năm 2026 và Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU đã điểm lại những thành tựu nổi bật của nhà trường trong thời gian qua. Theo đó, PVU xếp thứ 2/208 trường đại học đạt Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục; 3 chương trình đào tạo kỹ sư đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET; 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng (trong đó 84,1% làm đúng ngành đào tạo).

TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU phát biểu tại buổi lễ.

Giai đoạn 2020-2025, PVU đã đào tạo 17.430 lượt học viên cho các doanh nghiệp trong Tập đoàn, công bố 194 bài báo khoa học (đạt tỷ lệ 1,2 bài ISI/Scopus/giảng viên/năm), sở hữu 10 bằng sáng chế, triển khai 8 dự án hợp tác quốc tế và ký kết 64 thỏa thuận hợp tác

Năm học 2025-2026 vừa qua, nhà trường tiếp tục ghi dấu với Giải Nhất liên hoan sinh thái sinh viên quốc tế “Green Step” tại Liên bang Nga, 2 sáng chế đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), cùng giải thưởng “The most promising start-up” tại diễn đàn Vietnam Global Innovation Connect 2026.

TS. Phan Minh Quốc Bình trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ các tân kỹ sư và tân sinh viên, giữ vững "bộ gen" PVU với ba giá trị cốt lõi “Đức - Tài - Chuyên nghiệp”, đồng thời thực hành các giá trị văn hóa Petrovietnam “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” trong học tập, công việc và cách ứng xử.

“Tôi tin rằng, từ giảng đường PVU hôm nay sẽ trưởng thành những kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đủ bản lĩnh để viết tiếp hành trình của những Người đi tìm lửa bằng một chương mới: chương của những người góp phần kiến tạo tương lai năng lượng Việt Nam”, TS. Phan Minh Quốc Bình nhấn mạnh.

Nghi thức “Trao truyền thế hệ” tại PVU.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đánh giá cao mô hình đại học chuyên sâu gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp của PVU. Đại diện Bộ GD-ĐT đề nghị PVU tập trung vào 4 trọng tâm: Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực chất và dựa trên kết quả đầu ra; Định vị rõ bản sắc chuyên sâu về dầu khí - năng lượng; Đưa nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trở thành một động lực phát triển của nhà trường; Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, số hóa và hội nhập.

PVU đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác lớn.

Về phía Lãnh đạo Petrovietnam, ông Trần Bình Minh, Thành viên HĐTV Tập đoàn yêu cầu PVU bám sát chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn và cụ thể hóa thành kế hoạch của mình. Trong đó, cần chú trọng gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực thực tế của Tập đoàn và các đơn vị; phát huy vai trò đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện hữu; gắn nghiên cứu khoa học với giải quyết các bài toàn của doanh nghiệp.

Một trong những khoảnh khắc trang trọng nhất của buổi lễ là nghi thức “Trao truyền thế hệ”. Tân kỹ sư Lương Khả Thi (Thủ khoa ngành Kỹ thuật Dầu khí) đã trao Ngọn đuốc Truyền thống PVU tượng trưng cho ba giá trị "Đức - Tài - Chuyên nghiệp" cho đại diện tân sinh viên Khóa 15 Trần Phúc Khang, thể hiện sự tiếp nối ngọn lửa khát vọng của những "Người đi tìm lửa".

TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường thực hiện nghi thức đánh trống chính thức mở đầu năm học mới 2026-2027.

Dịp này, Lãnh đạo Tập đoàn và Ban Giám hiệu PVU đã trao bằng khen và phần thưởng cho tân kỹ sư Lương Khả Thi (ngành Kỹ thuật Dầu khí) và tân kỹ sư Trần Thị Mỹ Uyên (ngành Kỹ thuật Hóa học), thủ khoa tốt nghiệp năm 2026; vinh danh sinh viên Nguyễn Tuấn Vỷ và Trần Quan Long vì có thành tích phong trào xuất sắc; vinh danh tân sinh viên thủ khoa đầu vào Khóa 15 (năm 2026) Trần Phúc Khang, Nguyễn Văn Hải và Hà Đoàn Kết Hợp.

Cũng tại buổi lễ, PVU đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với hai đối tác lớn là Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty T-Soft LLC.

Nhân dịp này, PVU tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, Quỹ Phát triển Sinh viên và kinh phí nghiên cứu khoa học với tổng giá trị hàng tỷ đồng từ các đơn vị đối tác, tiêu biểu như Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) (1 tỷ đồng), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) (500 triệu đồng cho học bổng Tiến sĩ và NCKH); Công ty Cổ phần Thiết kế Green (250 triệu đồng), Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) (210 triệu đồng)...