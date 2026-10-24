Trường Đại học Đà Lạt đào tạo hơn 85.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ sau 50 năm

Được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, gắn bó với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Đà Lạt có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Qua nửa thế kỷ, nhà trường từng bước mở rộng ngành nghề, đổi mới phương thức đào tạo, phát triển đào tạo sau đại học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Từ năm 2014 đến nay, trường tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO, tăng cường bảo đảm chất lượng và thúc đẩy chuyển đổi số.

TS. Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo TS. Mai Minh Nhật, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, đến nay, trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 83.000 cử nhân và gần 2.000 thạc sĩ, tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học thực hiện hơn 200 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và hơn 800 đề tài cấp cơ sở. Tính đến tháng 10-2026, trường có 21 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, gồm 8 chương trình theo chuẩn trong nước và 13 chương trình theo chuẩn AUN-QA. Đội ngũ hiện có 1 giáo sư, 22 phó giáo sư và hơn 110 tiến sĩ, với quy mô khoảng 15.000 sinh viên, học viên.

Đông đảo thế hệ giảng viên, cựu sinh viên về dự lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong định hướng phát triển, Trường Đại học Đà Lạt được xác định là một trong hai trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực Tây Nguyên, một trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên và một trong 11 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân tại Việt Nam.