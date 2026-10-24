Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ngày 24/10, Trường đại học Đà Lạt tổ chức kỷ niệm 50 năm đổi mới và phát triển (1976-2026). Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành, địa phương, cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hành trình ươm mầm tri thức gắn với đời sống

Cách đây tròn 50 năm, ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 426/TTg thành lập Trường đại học Đà Lạt, trên cơ sở kế thừa Viện đại học Đà Lạt, cơ sở giáo dục đại học tư thục được thành lập năm 1957. Từ dấu mốc ấy, nhà trường bước vào hành trình mới, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển, trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ hai, bên phải) mong muốn, Trường đại học Đà Lạt tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, quốc tế, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng và đất nước. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, đối với địa phương, Trường đại học Đà Lạt có vị trí và ý nghĩa rất quan trọng. Đây là một trung tâm tri thức, điểm nhấn văn hóa, khoa học của Đà Lạt và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong hành trình nửa thế kỷ, Trường đại học Đà Lạt trải qua ba giai đoạn phát triển quan trọng, ghi dấu những thành tựu đáng tự hào và từng bước khẳng định vị thế hôm nay. Giai đoạn thứ nhất, xây dựng nền móng và giữ vững sứ mệnh đại học trong gian khó. Những nỗ lực trong giai đoạn 1976-1989, đã tạo nên sức bền và tinh thần vượt khó, những phẩm chất có ý nghĩa đối với Nhà trường cho đến hôm nay. Giai đoạn thứ hai là chủ động đổi mới mô hình đào tạo, mở rộng ngành nghề và từng bước khẳng định vị thế đại học đa ngành. Giai đoạn thứ ba là tích cực nâng cao chất lượng, mở rộng hội nhập và hướng đến những chuẩn mực phát triển mới.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt nhấn mạnh: Nhìn lại hành trình 50 năm, điều đáng tự hào không chỉ là những thành tựu đạt được, mà còn là sức bền, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của các thế hệ Trường đại học Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Từ năm 2014 đến nay, nhà trường đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra CDIO, chú trọng bảo đảm chất lượng, phát triển nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số, tạo nền tảng để Trường đại học Đà Lạt bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng và trách nhiệm xã hội.

Tiến sĩ Mai Minh Nhật, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt nhấn mạnh: “Nhìn lại hành trình 50 năm, điều đáng tự hào không chỉ là những thành tựu đạt được, mà còn là sức bền, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của các thế hệ Trường đại học Đà Lạt. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập hôm nay, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo”.

Đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đến nay, nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 83 nghìn cử nhân và gần 2.000 thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều thế hệ người học đã và đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, kinh tế, văn hóa, quản lý và đời sống xã hội. Thành quả ấy không chỉ được đo bằng số lượng văn bằng đã trao, mà còn bằng những tri thức, năng lực và giá trị mà người học mang theo để đóng góp cho cộng đồng.

Đội ngũ của nhà trường đã thực hiện hơn 200 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh, cùng hơn 800 đề tài cấp cơ sở, với nhiều công trình được công bố trong nước và quốc tế. Tiến sĩ Mai Minh Nhật thông tin: “Các hướng nghiên cứu về khoa học cơ bản, kỹ thuật hạt nhân, nông nghiệp công nghệ cao, cùng những nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, văn hóa và xã hội khu vực Tây Nguyên đã góp phần tạo nên năng lực học thuật riêng của nhà trường”.

Trường đại học Đà Lạt tổ chức khen thưởng sinh viên thủ khoa. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đến tháng 10/2026, nhà trường có 21 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng, trong đó có 8 chương trình theo chuẩn trong nước và 13 chương trình theo chuẩn AUN-QA. Đội ngũ hiện có 1 giáo sư, 22 phó giáo sư và hơn 110 tiến sĩ; quy mô người học duy trì khoảng 15 nghìn sinh viên, học viên.

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao

Tiến sĩ Mai Minh Nhật cho biết, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Trường đại học Đà Lạt xác định sứ mệnh tiếp tục là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2030, trường đạt kiểm định cấp cơ sở theo tiêu chuẩn AUN-QA và đến năm 2035, đưa các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, năng lượng nguyên tử và du lịch vươn lên nhóm hàng đầu châu Á.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đề nghị, Trường đại học Đà Lạt cần rà soát, xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn và xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên thông tin, trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Trường đại học Đà Lạt nằm trong nhóm 14 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đào tạo giáo viên của cả nước. Tại Đề án phát triển trung tâm đào tạo chất lượng cao tại Buôn Ma Thuột và Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu đầu tư phát triển Trường đại học Đà Lạt trở thành một trong hai trung tâm đào tạo chất lượng cao hàng đầu của khu vực Tây Nguyên.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường đại học Đà Lạt về thành tích tiêu biểu, xuất sắc góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và kinh tế-xã hội đất nước. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề nghị, Trường đại học Đà Lạt cần rà soát, xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn và xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới; phát huy vai trò hạt nhân trong mạng lưới giáo dục đại học và sư phạm của vùng; đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học, thực hiện hiệu quả tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; phát triển các lĩnh vực mũi nhọn mà nhà trường có lợi thế và đất nước đang có nhu cầu; coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của giai đoạn phát triển mới; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học có trình độ cao…

Không gian Bảo tàng Trường đại học Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Với Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn, Trường đại học Đà Lạt tiếp tục phát huy thế mạnh và nguồn lực trí tuệ, không chỉ thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, mà còn chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh; đưa tri thức vào thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống, tăng cường gắn kết giữa nhà trường với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

“Nhà trường cần quan tâm các lĩnh vực có tiềm năng đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh, như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch chất lượng cao, logistics và quản trị hiện đại”, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gợi mở.

Dịp này, 10 tập thể và 19 cá nhân Trường đại học Đà Lạt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. (Ảnh: BẢO VĂN)

50 năm kế thừa truyền thống để vững bước, phát huy giá trị thụ nhân để phát triển con người, gắn kết tri thức với cộng đồng để tạo ra giá trị và đổi mới không ngừng để kiến tạo tương lai, đó chính là thông điệp và cam kết của Trường đại học Đà Lạt trên hành trình phát triển mới.