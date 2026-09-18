Trường Đại học Cửu Long thưởng hơn 9 tỷ đồng cho tân sinh viên khóa 27

Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, phát biểu tại lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, thông tin những kết quả nổi bật của nhà trường trong năm học 2025-2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khai giảng.

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo, cấp bằng cho gần 48.000 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ và hơn 1.500 thạc sĩ. Từ năm 2015, trường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia; đến nay đã tiếp nhận, đào tạo hơn 700 lưu học sinh quốc tế. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp hằng năm đạt gần 97%.

Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, khen thưởng các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận, biểu dương những kết quả nhà trường đạt được, nhất là đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL. Những thành tích của trường đã được Chủ tịch nước ghi nhận, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa quan trọng trong triển khai các nghị quyết lớn về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển giao khoa học, công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên và mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm cho sinh viên ở nước ngoài.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, trao học bổng toàn phần cho các lưu học sinh quốc tế Campuchia, Lào, Sri Lanka.

Đối với tân sinh viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các em chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức kỷ luật, nâng cao trách nhiệm với gia đình và xã hội, chuẩn bị tốt hành trang để khởi nghiệp và lập nghiệp.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Cửu Long tiếp nhận 3.645 tân sinh viên khóa 27 trúng tuyển và nhập học đợt 1, thuộc 42 ngành với 97 chuyên ngành đào tạo. Trong đó có 19 lưu học sinh quốc tế, gồm 9 sinh viên Campuchia, 5 sinh viên Lào và 5 sinh viên Sri Lanka.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, trao học bổng toàn phần cho 16 sinh viên dân tộc Khmer ở các tỉnh ĐBSCL.

Dịp này, nhà trường khen thưởng các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2026; trao học bổng toàn phần cho 16 sinh viên dân tộc Khmer ở các tỉnh ĐBSCL, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng và 11 lưu học sinh quốc tế Campuchia, Lào, Sri Lanka, tổng trị giá 1,8 tỷ đồng, gồm học phí và sinh hoạt phí trọn khóa.

Trường Đại học Cửu Long tiếp nhận đóng góp của tổ chức, cá nhân vào Quỹ học bổng dành tặng sinh viên có thành tích xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, trường trao 142 suất học bổng, tổng trị giá 365 triệu đồng cho các tân sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật, dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng thực hiện miễn, giảm học phí và cấp học bổng cho 1.516 tân sinh viên theo quy định, với tổng kinh phí gần 6,3 tỷ đồng.

Tổng kinh phí khen thưởng, cấp học bổng và miễn, giảm học phí trong đợt khai giảng khóa 27 trên 9 tỷ đồng. Dịp này, hơn 37 tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng vào Quỹ học bổng Trường Đại học Cửu Long, dành tặng sinh viên có thành tích xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.