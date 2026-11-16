Trường Đại học Cửu Long thành lập Khoa Y, mở rộng đào tạo nguồn nhân lực y tế

Ngày 16/11, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Y và bổ nhiệm nhân sự. Đây là bước kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyên môn hóa hoạt động đào tạo, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, phát biểu tại lễ công bố thành lập Khoa Y.

Tham dự buổi lễ có ThS. Lê Tôn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thanh Dũng và TS. Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Văn Thanh, cố vấn cấp cao Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

ThS. Lê Tôn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường và Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng, trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Khoa Y.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lương Minh Cừ nhấn mạnh, việc thành lập Khoa Y đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xây dựng và phát triển Nhà trường, thể hiện quyết tâm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực y tế.

GS.TS.BS. Đào Văn Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Y.

Khoa Y được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học sức khỏe, hiện quản lý 3 ngành đào tạo trình độ đại học, gồm: Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt, với gần 800 sinh viên. GS.TS.BS. Đào Văn Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Y.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long và đại biểu thực hiện nghi thức thành lập Khoa Y.

Những năm qua, Trường Đại học Cửu Long chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe. Năm 2025, Nhà trường đưa vào sử dụng Tòa nhà Khoa học sức khỏe với tổng diện tích hơn 9.500m², được đầu tư hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thực hành và phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế. Công trình có tổng kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế. Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã ký kết hợp tác với 54 bệnh viện, cơ sở y tế tại Vĩnh Long, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, TP Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ và miền Trung. Qua đó, mở rộng môi trường thực tập, thực hành, giúp sinh viên gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn khám, chữa bệnh, từng bước nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Y.

Trải qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long từng bước khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học, có những đóng góp tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện Nhà trường đang đào tạo 14 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp I và 4 ngành tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn của xã hội.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, Trường Đại học Cửu Long hướng đến xây dựng đại học với các trường thành viên, phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, hiện đại và bền vững. Trong đó, khối Y khoa là một trong những đơn vị quan trọng, góp phần tạo nền tảng phát triển lĩnh vực khoa học sức khỏe, từng bước nâng cao vị thế, uy tín và năng lực đào tạo của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.