Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long và Thạc sĩ Lê Tôn Đức Hòa trao Quyết định thành lập Khoa Y và tặng hoa chúc mừng tân lãnh đạo khoa.

Khoa Y được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học sức khỏe. Hiện nay, Khoa quản lý 3 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt, với tổng số gần 800 sinh viên. Tại buổi lễ, nhà trường công bố Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Văn Dũng giữ chức vụ Trưởng khoa Y.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế và nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng tăng, nhà trường chủ động xây dựng định hướng đào tạo lĩnh vực này theo hướng hiện đại, đồng bộ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn hoạt động của ngành Y tế.

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ chia sẻ, việc thành lập Khoa Y là bước phát triển mới trong quá trình xây dựng mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời tạo điều kiện để tập trung phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và bác sĩ, từng bước nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Nghi thức cắt băng ra mắt Khoa Y, Trường Đại học Cửu Long.

Những năm qua, Trường Đại học Cửu Long quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho khối ngành Khoa học sức khỏe. Năm 2025, nhà trường khánh thành Tòa nhà Khoa học sức khỏe với tổng vốn đầu tư xây dựng gần 170 tỷ đồng.

Công trình được đầu tư hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thực hành và phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành và rèn luyện kỹ năng chuyên môn của giảng viên, sinh viên.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng mở rộng hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế để tạo điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên.

Đến nay, Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với 54 bệnh viện, cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Long, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam bộ và miền Trung.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cường gắn kết giữa đào tạo lý thuyết với thực tiễn khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn cũng được nhà trường quan tâm thông qua việc tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo trong nước, quốc tế.

Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, y đức và tinh thần trách nhiệm cho sinh viên.