Hơn 11.400 thí sinh tham gia, lan tỏa phong trào từ giảng đường

Sau 3 tuần phát động (từ ngày 23/10 đến ngày 13/11/2026), Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 đã thu hút hơn 200.000 lượt tham gia, với sự hưởng ứng của hơn 1.000 cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức trên cả nước.

Trong đó, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh là đơn vị có số lượng người tham gia cao nhất, với hơn 11.400 thí sinh. Thành tích này giúp nhà trường đạt Giải Tập thể trị giá 5.000.000 đồng tại Vòng Sơ khảo. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích tham gia mà còn cho thấy hiệu quả của việc chủ động tổ chức, vận động và khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên hưởng ứng hoạt động tìm hiểu pháp luật gắn với thực tiễn.

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đạt Giải Tập thể Vòng Sơ khảo Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để hưởng ứng Cuộc thi, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thông báo đến sinh viên về nội dung, thể lệ và kế hoạch tham gia; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên tích cực hưởng ứng, gắn hoạt động tham gia Cuộc thi với việc đánh giá điểm rèn luyện. Nhà trường cũng phổ biến thông tin đến đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, khuyến khích giảng viên tham gia các phong trào thi đua, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm năng lượng và lan tỏa tinh thần này đến sinh viên thông qua hoạt động giảng dạy cũng như sinh hoạt thường ngày tại trường.

Cách triển khai đồng bộ đã góp phần đưa Cuộc thi đến gần hơn với đông đảo sinh viên, tạo môi trường để người học chủ động tiếp cận các quy định pháp luật, đồng thời nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Từ kiến thức pháp luật đến những hành động thiết thực

Không chỉ hưởng ứng ở Vòng Sơ khảo, sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh còn tích cực tham gia Vòng thi Video truyền thông với sản phẩm khai thác các tình huống gần gũi trong môi trường học đường và đã xuất sắc lọt vào Top 12đội đến với Vòng Tập huấn.

Chia sẻ về quá trình thực hiện video dự thi, đại diện đội thi của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhóm lựa chọn tình huống trong lớp học bởi đây là môi trường gần gũi với sinh viên và cũng là nơi các bạn có thể dễ dàng quan sát những thói quen sử dụng điện hằng ngày. Trong thực tế, sau khi kết thúc tiết học, đôi khi một số sinh viên vội vàng ra khỏi lớp mà quên tắt đèn, máy chiếu hoặc các thiết bị điện khác. Từ những quan sát này, đội thi xây dựng tình huống mang tính thực tế, gần gũi và có phần hài hước để người xem dễ dàng nhận ra bản thân trong câu chuyện.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh tích cực tham gia Vòng thi Video truyền thông Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Quá trình thực hiện video cũng là dịp để các thành viên tìm hiểu sâu hơn về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định pháp luật liên quan cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sử dụng năng lượng. Qua đó, sinh viên nhận thức rõ hơn rằng tiết kiệm năng lượng không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn lao mà có thể được thực hiện bằng những việc làm đơn giản như tắt đèn khi ra khỏi phòng, tắt máy chiếu sau giờ học, sử dụng điều hòa hợp lý hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Theo đại diện đội thi, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ nằm ở một video dự thi hay một giải thưởng, mà là sau cuộc thi, mỗi người đều ý thức hơn về cách mình sử dụng năng lượng. Bởi tiết kiệm năng lượng hôm nay chính là góp phần bảo vệ tương lai ngày mai.

Hướng tới môi trường học đường xanh, tiết kiệm năng lượng

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hành tiết kiệm điện, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng quan tâm đến việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong cơ sở vật chất và hoạt động vận hành.

Theo chia sẻ của đội thi, nhà trường đã đầu tư, lắp đặt các hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo như hệ thống điện năng lượng mặt trời, góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và hướng đến phát triển bền vững.

Từ thực tiễn học tập và sinh hoạt tại trường, sinh viên cũng đề xuất nhiều thói quen có thể thay đổi ngay mà không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày như tắt đèn, quạt, máy chiếu và điều hòa khi không còn nhu cầu sử dụng; tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi điều kiện cho phép; không bật thiết bị điện khi không cần thiết và sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp.

Trong thời gian tới, đội thi mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chương trình tuyên truyền bằng hình thức trực quan, video ngắn hoặc những thử thách nhỏ trong từng lớp học để sinh viên dễ dàng tham gia và duy trì các thói quen tích cực. Mỗi cá nhân không chỉ là người thực hiện mà còn là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần hình thành lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh ngày càng xanh, hiện đại và phát triển bền vững.