Trường Đại học Công nghiệp TPHCM kỷ niệm 70 năm thành lập

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: THANH HÙNG

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM; gần 1.000 đại biểu các thế hệ lãnh đạo nhà trường cùng cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, cựu sinh viên, sinh viên và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác.

70 năm phát triển, hội nhập quốc tế

Khởi nguồn từ Trường Huấn nghiệp Gò Vấp, thành lập ngày 11-11-1956, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà trường từng bước chuyển mình để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Từ một cơ sở đào tạo kỹ thuật với vài trăm người học, nhà trường đã phát triển thành một đại học đa ngành với với hơn 43.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sinh, 16 khoa, 4 viện và hơn 60 chương trình đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, kinh tế và dịch vụ.

Các khách mời giam dự lể kỷ niệm 70 năm thành lập Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Đằng sau sự phát triển về quy mô là quá trình đầu tư bền bỉ cho chất lượng và được ghi nhận qua các hệ thống kiểm định, tổ chức xếp hạng đại học uy tín. Đến nay, IUH có 46 chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tháng 6-2026, IUH đạt chuẩn kiểm định QAA của Vương quốc Anh, đáp ứng đầy đủ 10/10 tiêu chí đánh giá. Trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế, IUH xếp thứ 355 châu Á, thứ 73 Đông Nam Á theo QS Asia University Rankings 2026 và thuộc nhóm 1201–1400 thế giới. Chứng nhận QS Stars 4 sao với 7/9 hạng mục đạt 5 sao tiếp tục khẳng định những bước tiến về chất lượng đào tạo, nghiên cứu, cơ sở vật chất và hội nhập quốc tế.

Nếu chất lượng đào tạo là nền tảng cho sự phát triển, thì khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng giúp IUH tạo nên những dấu ấn mới. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng công bố quốc tế, mà còn ở khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Trong 5 năm qua, IUH có 78 công nghệ, sản phẩm nghiên cứu được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, với hơn 20 sản phẩm và giải pháp công nghệ được chuyển giao, thương mại hóa… từng bước góp phần giải quyết các vấn đề của sản xuất và đời sống. Doanh thu hoạt động khoa học công nghệ, bao gồm tài trợ, tăng từ 12 tỷ đồng năm 2022 lên 77 tỷ đồng năm 2025, tăng hơn 6,4 lần chỉ sau 3 năm. Những thành tựu này tạo nền tảng để IUH hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời gắn kết với yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Công nghiệp TPHCM học thực hành tại phòng thí nghiệm - THANH HÙNG

Theo PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm học 2024-2025 và Cờ truyền thống của UBND TPHCM trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập là niềm tự hào của tập thể IUH. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học. Mỗi thành tích của nhà trường đều được tạo nên từ sự tận tâm trong công việc, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cả tập thể. Phần thưởng hôm nay tiếp thêm động lực để IUH tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều hơn cho ngành Công Thương, TPHCM và đất nước trong chặng đường phía trước.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và thành quả mà các thế hệ nhà trường đã dày công vun đắp trong suốt 70 năm qua. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển mới của trường gồm:

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm - Ảnh: THANH HÙNG

Xác định rõ vị trí, sứ mạng và đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển ngành Công Thương. Nhà trường cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển, xác định những lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu có thế mạnh gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và chuyển đổi công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Đặt chất lượng đào tạo và yêu cầu phát triển giáo dục đại học ở vị trí trung tâm. Nhà trường phải đổi mới đào tạo theo nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp; chú trọng đào tạo kỹ sư, chuyên gia có năng lực thực hành, làm chủ và ứng dụng công nghệ. Đồng thời, chủ động thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục đại học, bảo đảm đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ, điều kiện bảo đảm chất lượng và năng lực quản trị. Phát triển quy mô phải phù hợp với năng lực thực tế và luôn đi đôi với nâng cao chất lượng.

Tạo chuyển biến thực chất trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cần tăng cường liên kết với các đơn vị chuyên môn của bộ, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; chủ động tiếp nhận, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất. Phát huy lợi thế của Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam; gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, sản xuất và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Mỗi nhiệm vụ phải hướng đến sản phẩm có địa chỉ ứng dụng và hiệu quả rõ ràng.

Nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nhà trường trong tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần phát huy đoàn kết, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực; cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch khả thi, phân công rõ trách nhiệm và định kỳ đánh giá kết quả. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đồng thời yêu cầu nhà trường chủ động, quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tăng đầu tư, tập trung nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia

Trình bày về chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, IUH chú trọng đầu tư hạ tầng, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu doanh nghiệp. Hai dự án tại Khu Công nghệ cao TPHCM và TP Đồng Nai được định hướng mở rộng năng lực đào tạo, nghiên cứu, thực hành và hỗ trợ phát triển công nghiệp.

PGS-TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trình bày chiến lược phát triển của trường - Ảnh: THANH HÙNG

Dự án xây dựng Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam tại Khu Công nghệ cao TPHCM trên khu đất 3,3 ha, với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng. Tổ hợp dự kiến gồm 5 khối nhà, tổng diện tích sàn khoảng 120.600 m², phục vụ đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ công nghiệp, điều hành và kết nối doanh nghiệp. Công trình được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa năng lực đào tạo, nghiên cứu của IUH với nhu cầu phát triển công nghiệp khu vực phía Nam.

Cùng với đó, dự án Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tại TP Đồng Nai định hướng hình thành khuôn viên đại học xanh có diện tích 12 ha, hơn 20 hạng mục chức năng, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.100 tỷ đồng, kết nối giảng đường, thư viện, ký túc xá với các phòng thí nghiệm dùng chung và không gian chế tạo mẫu. Giai đoạn 1 dự kiến phục vụ 6.000 sinh viên theo chương trình kỹ sư tài năng, tập trung vào các ngành mũi nhọn của IUH và lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia. Khi hoàn thiện, toàn khu dự kiến đáp ứng quy mô khoảng 15.000–20.000 sinh viên.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Tại buổi lễ, trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND TPHCM và tri ân các thế hệ nhà giáo đã xây dựng, gìn giữ và phát triển nhà trường.