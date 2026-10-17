Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn vinh danh tân sinh viên xuất sắc

Lãnh đạo nhà trường trao học bổng cho thủ khoa đầu vào mùa tuyển sinh 2026 - 2027. Ảnh: THU HÀ

Phát biểu tại chương trình, TS. Huỳnh Ngọc Thọ, Phó Hiệu trưởng VKU gửi lời chúc mừng các tân sinh viên vượt qua kỳ tuyển sinh để trở thành sinh viên của nhà trường.

Năm 2026, VKU tuyển sinh 22 ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ số và kinh tế số, tăng 3 chương trình so với năm 2025. Nhận hơn 16.000 hồ sơ đăng ký theo các phương thức xét tuyển, nhà trường đã hoàn thành chỉ tiêu khi đón 1.500 sinh viên nhập học, nâng tổng quy mô đào tạo lên gần 8.000 sinh viên.

Điểm xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20 đến 24,5 điểm. Kết quả này không chỉ khẳng định sức hút của các chương trình đào tạo mà còn phản ánh sự tin tưởng của học sinh và phụ huynh đối với định hướng đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, kinh tế số của nhà trường.

Tại chương trình, VKU vinh danh các tân sinh viên đạt thành tích đầu vào xuất sắc và trao học bổng từ nguồn kinh phí của Đại học Đà Nẵng, nhà trường cùng các doanh nghiệp tài trợ.

Thủ khoa tuyển sinh năm 2026 là tân sinh viên Phạm Nguyễn Minh Trí, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) với 28,49 điểm. Minh Trí được trao học bổng trị giá 70 triệu đồng, tương đương 100% học phí trong 6 học kỳ đầu tiên.

Trao học bổng cho các á khoa đầu vào. Ảnh: THU HÀ

Hai á khoa gồm Hồ Tấn Hậu (cựu học sinh Trường THPT Tiểu La, Đà Nẵng) đạt 27,80 điểm, nhận học bổng 50 triệu đồng; Trương Công Thành Đạt (cựu học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài, Quảng Trị) đạt 27,48 điểm, nhận học bổng 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 10 tân sinh viên đạt điểm đầu vào cao (từ 26,46 đến 27,32 điểm) được trao học bổng trị giá 25 triệu đồng mỗi suất. Nhóm sinh viên này trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo.