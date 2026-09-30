Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn trao bằng tốt nghiệp cho gần 900 tân kỹ sư, tân cử nhân
Ngày 30/9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026.
Theo đó, Ban Giám hiệu nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho gần 900 tân kỹ sư, tân cử nhân khóa 2022 - 2026; trong đó, 36% sinh viên xếp loại Giỏi và Xuất sắc. Đáng chú ý, trong đợt tốt nghiệp này, 100% sinh viên thực hiện và bảo vệ khóa luận bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn).
Dịp này, nhà trường trao giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho 3 thủ khoa ngành gồm: Nguyễn Đặng Bảo Trung (ngành Công nghệ thông tin), Hồ Thị Ngọc Liên (ngành Quản trị kinh doanh) và Võ Tiến Sỹ (ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính). Hiệu trưởng VKU khen thưởng 26 sinh viên tốt nghiệp hạng Xuất sắc và hơn 300 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-trao-bang-tot-nghiep-cho-gan-900-tan-ky-su-tan-cu-nhan-3353683.html