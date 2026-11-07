Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long định hình tầm vóc mới

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Quyết định đổi tên trường cho PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng.

Kế thừa truyền thống, định hình sứ mạng mới

Sáng 7/11, Lễ công bố Quyết định đổi tên trường, khánh thành tòa nhà nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long đã diễn ra. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, nhà trường công bố Quyết định số 2636/QĐ-BGDĐT ngày 7/9/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cơ sở giáo dục đại học có lịch sử 66 năm, đồng thời thể hiện định hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

Cùng với quyết định đổi tên trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao các quyết định của Bộ GD&ĐT bổ nhiệm BGH nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ Trường Kỹ thuật Vĩnh Long thành lập năm 1960, qua nhiều giai đoạn lịch sử, tên gọi và mô hình tổ chức, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, người lao động vẫn kiên định mục tiêu đào tạo kỹ thuật, công nghệ, gắn kiến thức với thực tiễn sản xuất và nhu cầu xã hội.

Theo Hiệu trưởng, việc đổi tên không có nghĩa là bắt đầu lại hay xóa đi quá khứ, mà là sự kế thừa, phát huy những giá trị đã được vun đắp trong suốt 66 năm, đồng thời mở rộng không gian phát triển, nâng tầm sứ mạng của nhà trường. Định hướng mới phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao thành tích của trường khi lần đầu góp mặt và là 1 trong 33 trường đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 do tổ chức QS công bố ngày 3/11.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thứ trưởng, đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế, đồng thời là động lực để nhà trường tiếp tục cải thiện môi trường học thuật, năng lực nghiên cứu và cơ hội học tập của sinh viên.

"Tên gọi mới thể hiện định hướng phát triển rộng hơn, sứ mệnh lớn hơn và trách nhiệm cao hơn trước xã hội. Uy tín của trường không chỉ được khẳng định qua tên gọi hay thứ hạng, mà cần được bồi đắp bằng năng lực nghề nghiệp của sinh viên, kết quả nghiên cứu được ứng dụng và sự tin cậy của các đơn vị sử dụng lao động", Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị nhà trường cụ thể hóa định hướng phát triển mới bằng chất lượng đào tạo; tăng cơ hội học tập qua dự án, thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và khả năng tự học. Việc phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo cần gắn với năng lực đội ngũ, điều kiện thực hành, thực tập và hệ thống bảo đảm chất lượng.

Đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với thực tiễn

Trong dịp này, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long cũng khánh thành Tòa nhà Khoa học và Công nghệ. Công trình được đầu tư xây dựng quy mô 9 tầng, diện tích xây dựng 1.741m², tổng diện tích sàn 15.669m², gồm 88 phòng chức năng. Bên cạnh đó là thư viện truyền thống rộng 310m² và thư viện số rộng 166m², phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu, khai thác tri thức và hợp tác khoa học - công nghệ.

Dự án có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70 tỷ đồng, vốn đối ứng của nhà trường 115 tỷ đồng. Khởi công tháng 2/2025, công trình có thời gian thực hiện dự kiến 25 tháng và đã hoàn thành sớm gần 4 tháng so với kế hoạch.

Việc đưa tòa nhà vào sử dụng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo thêm điều kiện để giảng viên, sinh viên triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm ứng dụng và kết nối với doanh nghiệp.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành toà nhà Khoa học và Công nghệ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, công trình chỉ thực sự phát huy giá trị khi được khai thác hiệu quả, trở thành nơi giảng viên và sinh viên cùng thực hiện ý tưởng mới, doanh nghiệp tìm thấy cơ hội hợp tác và những vấn đề từ thực tiễn được tiếp cận bằng tri thức khoa học.

Đối với ĐBSCL, yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị nông sản đang đặt ra nhu cầu lớn về nhân lực và giải pháp công nghệ. Vì vậy, Thứ trưởng gợi mở nhà trường lựa chọn các hướng nghiên cứu ứng dụng gắn với chuỗi giá trị của vùng như cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất; bảo quản, chế biến nông sản; quản lý nguồn nước; sử dụng năng lượng hiệu quả và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng cho biết sẽ tập trung triển khai 5 định hướng chiến lược, gồm phát triển mô hình đại học đa ngành; tạo đột phá về chất lượng đào tạo; đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trở thành động lực phát triển; xây dựng mô hình quản trị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và quốc tế.

Trong đó, trường định hướng phát triển các lĩnh vực như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, công nghệ số, năng lượng và công nghệ phục vụ nông nghiệp hiện đại; đồng thời phát huy thế mạnh truyền thống trong đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động đào tạo sẽ tăng cường tính liên ngành, gắn với thực tiễn doanh nghiệp, chú trọng thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực làm chủ công nghệ của người học.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong đào tạo nhiều thế hệ cán bộ kỹ thuật, nhà giáo, kỹ sư và người lao động phục vụ địa phương, ĐBSCL và cả nước. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng trường tiếp tục phát huy thế mạnh công nghệ, kỹ thuật; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh như nông nghiệp, thủy sản, chế biến nông sản, kinh tế biển, logistics và bảo vệ môi trường.

Từ dấu mốc đổi tên và khánh thành công trình, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín trong nước và khu vực Đông Nam Á; là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ của ĐBSCL, hướng đến nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á.