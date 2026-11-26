Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên (bìa trái) trao giải cho đội đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: CTV

Trong đó, giải Nhất thuộc về Đội 08 đến từ Trường đại học Công nghệ Đồng Nai; giải Nhì thuộc về Đội LH-NAMPA (Trường đại học Lạc Hồng); 2 giải Ba thuộc về Đội Bô lão hưởng lạc đến từ Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Đội Vivi đến từ Trường đại học VinUni và đơn vị khác. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích cho các đội đến từ Đội 06 (Trường THPT chuyên Bình Long); Đội 34 (Trường THPT Lê Quý Đôn và các đơn vị khác); Đội LH CTIX (Trường đại học Lạc Hồng).

Thông tin về cuộc thi, đại diện Thành đoàn cho biết: Vòng loại của cuộc thi có 31 đội với 125 thí sinh tham gia. Từ kết quả vòng loại, Ban tổ chức đã chọn 15 đội xuất sắc vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết, các đội đã bốc thăm đề bài do Ban tổ chức đưa ra và trong thời gian 24 giờ (từ ngày 25-11 đến ngày 26-11), các đội đã sử dụng máy tính, thiết bị cá nhân, internet, thư viện, mã nguồn mở, trí tuệ nhân tạo và nền tảng công nghệ bất kỳ để lập trình tạo ra sản phẩm công nghệ số (như: ứng dụng web, ứng dụng di động, chatbot, trợ lý ảo, giải pháp dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo…).

Đại diện các đội tham gia lập trình tạo ra sản phẩm công nghệ số. Ảnh: Nga Sơn

Đề bài mà Ban Tổ chức đưa ra chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chính quyền số, dịch vụ công, đô thị thông minh; kinh tế số, thương mại điện tử, khởi nghiệp; an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trực tuyến, kỹ năng số cho thanh thiếu nhi và người dân…

Sau 24 giờ lập trình liên tục, ngoài việc nộp sản phẩm cho Ban tổ chức, trong thời gian 5 phút các đội lần lượt thuyết trình kèm demo trực tiếp trước Ban giám khảo. Sản phẩm của các đội được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: xác định vấn đề; công nghệ và kiến trúc giải pháp; tính sáng tạo, đổi mới; tính khả thi và tác động.

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực tham gia cuộc thi của các đội. Đồng thời bày tỏ mong muốn, các đội thi, các thí sinh tiếp tục kiên trì hoàn thiện sản phẩm để ứng dụng và tạo ra giá trị cho cộng đồng; đồng thời truyền cảm hứng để nhiều người trẻ tiếp tục tham gia sáng tạo, cống hiến, từ đó hình thành cộng đồng công nghệ trẻ với khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố Đồng Nai.