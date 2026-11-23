Trong bối cảnh đó, mối liên kết giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trở thành một yêu cầu tất yếu, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thúc đẩy mô hình “Đào tạo theo đơn đặt hàng”: Gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp

Nắm bắt xu hướng này, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang đẩy mạnh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, từng bước thúc đẩy mô hình “Đào tạo theo đơn đặt hàng” - một hướng tiếp cận lấy nhu cầu thực tế của thị trường lao động làm cơ sở xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo.

Theo mô hình này, doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp mà còn tham gia vào quá trình hình thành, đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đây không đơn thuần là giải pháp mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, mà còn thể hiện định hướng đổi mới giáo dục đại học của Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) theo hướng ứng dụng, thực chất, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp.

Nhà trường “sinh ra” từ doanh nghiệp

Được thành lập ngày 9/12/2008 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) ngay từ đầu đã định hướng phát triển theo mô hình đại học ứng dụng đa ngành, chú trọng gắn kết với doanh nghiệp trong cả đào tạo và nghiên cứu ứng dụng.

Đặc biệt, nhà trường được bảo trợ bởi Tập đoàn Polyco - Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu, thiết kế, tạo và chuyển giao công nghệ trong ngành Công nghệ thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa, hóa chất, dược phẩm) và là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Tập đoàn Polyco - Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong ngành Công nghệ thực phẩm bảo trợ cho trường Đại học Công nghệ Đông Á

Đây cũng là một trong những nền tảng tạo nên triết lý phát triển riêng của EAUT: nhà trường không đứng tách biệt với hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà đặt mình trong mối liên hệ thường xuyên với môi trường doanh nghiệp. Với cách tiếp cận được nhà trường khái quát bằng hình ảnh “trường học nằm trong doanh nghiệp”, EAUT có điều kiện tiếp cận gần hơn với nhu cầu sử dụng lao động, những thay đổi về công nghệ cũng như yêu cầu năng lực tại từng vị trí việc làm. Định hướng này tạo cơ sở để EAUT phát triển mô hình đào tạo linh hoạt, lấy nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động làm một trong những căn cứ quan trọng khi xây dựng chương trình.

Đây chính là tiền đề để EAUT thúc đẩy mô hình “đào tạo theo đơn đặt hàng”. Trong mô hình này, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp không dừng lại ở việc doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc tuyển dụng sau tốt nghiệp. Doanh nghiệp có thể tham gia từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, góp ý chuẩn đầu ra, phối hợp xây dựng nội dung đào tạo đến hướng dẫn thực hành và đánh giá năng lực người học.

Ở chiều ngược lại, nhà trường chủ động tổ chức chương trình, bố trí nguồn lực và lộ trình đào tạo phù hợp với yêu cầu đã thống nhất. Nói cách khác, doanh nghiệp không chỉ là nơi sử dụng sản phẩm đào tạo, mà còn trở thành một chủ thể đồng hành trong quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Với nền tảng gắn kết doanh nghiệp đã được xác lập từ định hướng phát triển, EAUT có cơ sở để thúc đẩy mô hình “đào tạo theo đơn đặt hàng”. Đây cũng là cách nhà trường từng bước thu hẹp khoảng cách giữa những gì sinh viên được học và những gì doanh nghiệp thực sự cần, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch phát triển của mình.

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa EAUT và doanh nghiệp

Trong mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, ký kết hợp tác là bước khởi đầu, nhưng giá trị cốt lõi nằm ở mức độ tham gia thực chất của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

Nếu trước đây, hoạt động liên kết chủ yếu tập trung vào việc tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc hỗ trợ tuyển dụng, thì yêu cầu hiện nay là cần mở rộng hợp tác ngay từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến tổ chức giảng dạy và đánh giá năng lực người học.

Doanh nghiệp tài trợ cho trường Đại học Công nghệ Đông Á phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học khẳng định sự hợp tác bền chặt

Theo định hướng đó, EAUT chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác doanh nghiệp. Hiện nay, Nhà trường đang kết nối với hơn 400 doanh nghiệp trên cả nước, tạo nền tảng để tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, xu hướng phát triển ngành nghề và những tiêu chuẩn năng lực mà thị trường lao động đang đặt ra.

Đặc biệt, trong buổi ký kết hợp tác giữa Nhà trường và 15 doanh nghiệp, ngày 26/10/2026 tại Campus EAUT Bắc Ninh. Các doanh nghiệp đã có những chia sẻ rất ý nghĩa với Nhà trường, một trong những vấn đề được nhấn mạnh là tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn và khả năng đáp ứng ngay yêu cầu thực tế của công việc.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng sinh viên mới tốt nghiệp nói chung hiện nay, vẫn cần thêm thời gian đào tạo, bổ sung kỹ năng và làm quen với quy trình sản xuất, kinh doanh trước khi có thể đảm nhận công việc chuyên môn.

Nhà trường và doanh nghiệp cùng nhau hướng tới hợp tác chất lượng

Vì vậy, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn về phía Nhà trường là được tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ chia sẻ công nghệ, cử chuyên gia hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng phòng thực hành, góp ý chương trình đến tiếp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng từ sớm.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu về ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng và định hướng việc làm rõ ràng cho sinh viên ngay từ những năm đầu đại học.

Đồng thời, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường cơ hội trải nghiệm thực tế từ năm thứ nhất, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn thực tập cuối khóa, qua đó giúp sinh viên có đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm và doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Những chia sẻ này cho thấy nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp và Nhà trường không chỉ dừng ở việc kết nối tuyển dụng, mà cần được triển khai xuyên suốt quá trình đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, mà trường Đại học Công nghệ Đông Á đang triển khai xây dựng, thúc đẩy mô hình “Đào tạo theo đơn đặt hàng” một cách hiệu quả.

“Đào tạo theo đơn đặt hàng”: Lợi ích ba bên, gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

Giá trị lớn nhất của mô hình “Đào tạo theo đơn đặt hàng” được thể hiện ở khả năng tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa quá trình học tập và cơ hội nghề nghiệp. Đối với sinh viên, việc được đào tạo theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp giúp người học có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn, hiểu được những năng lực cần thiết đối với vị trí công việc mà mình theo đuổi.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức trên giảng đường, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên Đại học Công nghệ Đông Á thực tập và làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp

Đặc biệt, khi doanh nghiệp tham gia đánh giá năng lực ngay trong quá trình học tập, sinh viên có điều kiện nhận diện rõ điểm mạnh, hạn chế của bản thân để chủ động hoàn thiện. Các kỳ thực tập, chương trình trải nghiệm tại doanh nghiệp cũng giúp người học tích lũy kinh nghiệm, làm quen với môi trường làm việc và xây dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp. Đây là những lợi thế quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi tham gia thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, mô hình này góp phần giải quyết bài toán nhân lực theo hướng chủ động và có tính dài hạn. Thay vì chỉ tuyển dụng những ứng viên đã tốt nghiệp rồi mất thêm thời gian đào tạo lại, doanh nghiệp có thể tham gia định hướng, đào tạo và đánh giá nguồn nhân lực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận những ứng viên phù hợp với yêu cầu chuyên môn, văn hóa và quy trình hoạt động của đơn vị.

Đối với nhà trường, sự đồng hành của doanh nghiệp tạo ra kênh phản hồi thực tế để đánh giá chất lượng đào tạo, kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy. Hiệu quả đào tạo vì thế không chỉ được nhìn nhận qua kết quả học tập hay văn bằng tốt nghiệp, mà còn thể hiện ở khả năng vận dụng kiến thức, đáp ứng yêu cầu công việc và thích ứng với môi trường nghề nghiệp của sinh viên.

Có thể thấy, “Đào tạo theo đơn đặt hàng” mang lại lợi ích cho cả ba bên: nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực, còn sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp.

Với định hướng thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang hướng tới mục tiêu gắn kết chặt chẽ hơn giữa giảng đường và thị trường lao động, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.