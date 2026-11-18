PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương - Hiệu phó Trường Đại học Công đoàn và ông Thongphim Vonglapha - Viện trưởng Viện Phát triển Công đoàn Lào ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, cho biết Thỏa thuận tạo cơ sở để hai bên từng bước triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp, trong đó chú trọng đào tạo đại học từ xa, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, trao đổi học thuật và nghiên cứu khoa học.

Theo Thỏa thuận, hai bên liên kết tổ chức chương trình đào tạo đại học từ xa do Trường Đại học Công đoàn cấp bằng. Nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy, đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời thực hiện báo cáo với các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại sự kiện.

Viện Phát triển Công đoàn Lào thực hiện các thủ tục báo cáo cơ quan quản lý tại Lào về việc liên kết đào tạo; tổ chức tuyển sinh và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của Viện Phát triển Công đoàn Lào theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu, hai bên thúc đẩy trao đổi giảng viên, chuyên gia, học viên; phối hợp thực hiện các dự án nghiên cứu về giáo dục, lao động và chuyển đổi số; tổ chức hội thảo quốc tế, tọa đàm khoa học và các hoạt động học thuật.

Ông Thongphim Vonglapha - Viện trưởng Viện Phát triển Công đoàn Lào phát biểu đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị.

Ngay sau lễ ký, hai bên tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng an toàn, vệ sinh lao động. Nội dung trao đổi tập trung vào cập nhật chương trình đào tạo, bồi dưỡng an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn trong bối cảnh chuyển đổi số và phương pháp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Theo PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương, hợp tác giữa hai đơn vị góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn, đồng thời cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chăm lo cho người lao động.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Ngay sau lễ ký, hai bên tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, bồi dưỡng an toàn, vệ sinh lao động.

Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương trân trọng sự đồng hành của những người bạn quốc tế, trong đó có những người bạn Lào anh em. Tình đoàn kết được các thế hệ đi trước vun đắp tiếp tục gắn bó trong những công việc hôm nay, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm lo cho người lao động.

“Với Trường Đại học Công đoàn, mỗi lần đón các đồng chí từ đất nước Lào anh em là một dịp gặp gỡ những người bạn thân thiết. Bởi vậy, sự hiện diện của các đồng chí trong dịp này mang đến cho Nhà trường niềm vui và tình cảm rất đặc biệt. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và hoạt động học thuật trong chuyến công tác là dịp để chúng ta hiểu nhau hơn, đồng thời làm sâu sắc thêm sự gắn bó giữa hai đơn vị” - PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương bày tỏ.