PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Sự kiện diễn ra trong năm Nhà trường tròn 80 năm xây dựng và phát triển, từ lớp huấn luyện cán bộ công vận đầu tiên đến một trường đại học đa ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn – cho biết, qua các giai đoạn phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã xây dựng đội ngũ, vun đắp nền nếp giảng dạy, đồng thời giữ gìn mối gắn bó của Nhà trường với phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn.

Mở rộng ngành, cải tiến chương trình đào tạo

Trong năm học 2025–2026, Trường Đại học Công đoàn mở mới 8 ngành đào tạo trình độ đại học, 2 ngành trình độ thạc sĩ và 1 ngành trình độ tiến sĩ, nâng tổng số lên 50 chương trình đào tạo.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với mở rộng ngành học, Nhà trường cải tiến 25 chương trình đào tạo hiện có. Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng, quá trình xây dựng, cải tiến chương trình được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của thị trường về năng lực người học sau tốt nghiệp.

Từ đó, các đơn vị chuyên môn điều chỉnh nội dung, phương thức đào tạo, chuẩn hóa hoạt động giảng dạy, hướng tới nâng cao chất lượng, đáp ứng chuẩn chất lượng quốc gia và tiệm cận chất lượng giáo dục đại học quốc tế.

Nhà trường cũng tiếp tục cập nhật các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Nội dung được định hướng cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ công đoàn thực hiện nghiệp vụ trong bối cảnh mới.

Tập thể cán bộ, lãnh đạo, viên chức, nguyên cán bộ, lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn.

Về công tác quản trị, PGS.TS Lê Mạnh Hùng cho biết, Trường Đại học Công đoàn đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm và hệ thống văn bản quy phạm nội bộ. Theo lãnh đạo Nhà trường, đây là cơ sở để phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và tổ chức công việc phù hợp với yêu cầu của từng vị trí.

Trong chuyển đổi số, Nhà trường đã kết nối API và đồng bộ dữ liệu với Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS) thông qua giao diện lập trình ứng dụng. Qua đó, dữ liệu được cập nhật, sử dụng thống nhất hơn trong quản lý, hướng tới bảo đảm dữ liệu toàn trường “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”.

Đào tạo gắn với thực tiễn công đoàn

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đề nghị Trường Đại học Công đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, chương trình bồi dưỡng cán bộ công đoàn cần bám sát những nhiệm vụ thực tế tại cơ sở, từ đối thoại, thương lượng tập thể đến tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang vận hành mô hình 3 cấp theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Nhiều cán bộ, giảng viên được vinh danh khen thưởng.

Đối với các ngành đào tạo, ông đề nghị Nhà trường tăng cơ hội thực hành cho sinh viên, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và các cấp công đoàn để người học có điều kiện vận dụng kiến thức vào công việc ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Cùng với đó, các vấn đề phát sinh từ thực tiễn lao động và hoạt động công đoàn cần được quan tâm đưa vào chương trình nghiên cứu, qua đó tăng tính thực tiễn của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Nhà trường tiếp tục chăm lo đội ngũ nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, nhân văn.

Nghi thức trao Biển tượng trưng: Bảng điện tử LED do doanh nghiệp tài trợ.

Văn nghệ chào mừng.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Đại học Công đoàn vinh danh 22 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 102 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2025–2026. Dịp này, PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn – được Bộ GD&ĐT trao tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.