Đại biểu thảo luận tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tác phong làm việc. Các cựu sinh viên trao đổi kinh nghiệm học tập, lập nghiệp, giúp sinh viên có thêm thông tin về môi trường làm việc và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang Nguyễn Hữu Trí cho biết, nhà trường mong muốn tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong góp ý chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng, phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu cũng trao đổi giải pháp phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, thực tập, giới thiệu việc làm. Dịp này, nhà trường tiếp nhận tài trợ, trao học bổng và tri ân các doanh nghiệp, cựu sinh viên đồng hành.

HÀ NGÂN