Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker. (Nguồn: TTXVN)

Đó là chia sẻ của Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam Jonathan Wallace Bakervới TG&VN nhân dịp Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11-2/12, dự Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036) tại Việt Nam và Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO (1976-2026).

Nhìn lại 50 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập UNESCO năm 1976, đâu là những đóng góp của Việt Nam cho Tổ chức khiến ông ấn tượng nhất?

Trong năm thập kỷ qua, Việt Nam đã trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội sâu rộng, đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác giảm nghèo, giáo dục, y tế và bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Những tiến bộ này song hành với cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững. Thông qua quá trình xây dựng Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện (VNR), Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết thúc đẩy các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và thực hiện nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam cũng đề ra những mục tiêu dài hạn, trong đó có mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong khuôn khổ UNESCO, Việt Nam ngày càng tích cực tham gia hợp tác đa phương và quản trị toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam đảm nhiệm vai trò tại một số cơ chế quản trị quan trọng của UNESCO và mới đây được tái bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43. Điều này phản ánh sự tin tưởng và tín nhiệm của các quốc gia thành viên đối với Việt Nam.

Vai trò của Việt Nam hiện nay được định hình bởi nỗ lực gắn kết các ưu tiên phát triển trong nước với những chương trình nghị sự toàn cầu rộng lớn hơn. Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đang thúc đẩy cải cách nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bao trùm, phát triển học tập suốt đời, đẩy mạnh số hóa và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.

Trong lĩnh vực khoa học, Việt Nam mở rộng sự tham gia thông qua các khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, hợp tác khoa học khu vực và các hoạt động liên quan đến đạo đức trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực văn hóa, Việt Nam tăng cường công tác bảo tồn di sản, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và thúc đẩy các phương thức quản lý bền vững dựa vào cộng đồng.

Một đóng góp đặc biệt có ý nghĩa là sáng kiến của Việt Nam về Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (2027–2036). Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/2026.

UNESCO đánh giá Việt Nam là một đối tác xây dựng, đáng tin cậy, luôn thúc đẩy hợp tác quốc tế và đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu chung của toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker, ngày 19/11/2025. Tại đây, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đồng thời là đối tác chiến lược tin cậy của UNESCO. (Ảnh: Quang Hòa)

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, theo sáng kiến của Việt Nam. Theo ông, sáng kiến này có ý nghĩa như thế nào đối với vai trò của văn hóa trong chương trình nghị sự phát triển toàn cầu? Việc sáng kiến được thông qua cho thấy điều gì về năng lực đề xuất sáng kiến, xây dựng đồng thuận và góp phần định hình chính sách quốc tế của Việt Nam?

Tôi nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã đề xuất sáng kiến này và góp phần xây dựng sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Điều đặc biệt có ý nghĩa là đề xuất này đề cập đến một mối quan tâm chung vượt ra ngoài phạm vi của bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào: làm thế nào để văn hóa có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển bền vững, gắn kết xã hội, sáng tạo và khả năng thích ứng. Đưa một sáng kiến quốc gia từ Đại hội đồng UNESCO đến Đại hội đồng Liên hợp quốc đòi hỏi quá trình đối thoại bền bỉ và khả năng tìm kiếm tiếng nói chung giữa các quốc gia có bối cảnh và ưu tiên rất khác nhau.

Chúng tôi nhận thấy Việt Nam ngày càng tích cực tham gia các hoạt động hợp tác đa phương trong lĩnh vực văn hóa, cả thông qua các cơ chế liên chính phủ của UNESCO lẫn việc tổ chức các cuộc đối thoại quốc tế.

Trong tháng 10 vừa qua, Hà Nội và Ninh Bình đã đăng cai Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Sự kiện này tạo thêm một diễn đàn trao đổi trong khu vực, đồng thời đóng góp vào quá trình thảo luận quốc tế đang diễn ra về tính xác thực trong lĩnh vực Di sản thế giới.

Việc tuyên bố Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững càng có ý nghĩa đặc biệt trong năm 2026, khi UNESCO và Việt Nam kỷ niệm 50 năm hợp tác. Sự kiện phản ánh một mối quan hệ đối tác đã phát triển đáng kể trong suốt năm thập kỷ qua: từ hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể thuộc phạm vi hoạt động của UNESCO, tiến tới quan hệ mà trong đó Việt Nam còn đóng góp các ý tưởng và sáng kiến cho chương trình nghị sự quốc tế rộng lớn hơn.

Giai đoạn tiếp theo cũng quan trọng không kém. Vai trò tiên phong trong đề xuất Thập kỷ quốc tế giờ đây cần đi đôi với việc triển khai hiệu quả. UNESCO mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, các quốc gia thành viên khác, hệ thống Liên hợp quốc và các đối tác để xây dựng Kế hoạch hành động, đưa cam kết chung này thành những kết quả cụ thể.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, phát biểu tại họp báo về Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, ngày 27/9-1/10. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Trong giai đoạn hợp tác tiếp theo, Việt Nam và UNESCO cần ưu tiên những lĩnh vực nào nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, đồng thời tăng cường đóng góp của Việt Nam vào những giá trị và mục tiêu chung của UNESCO?

Trong thời gian tới, UNESCO và Việt Nam sẽ tập trung vào các chương trình tạo ra tác động lâu dài, mang tính hệ thống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao, đổi mới sáng tạo, bao trùm và có khả năng chống chịu.

Thứ nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải cách giáo dục, chú trọng xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời, phát triển đội ngũ giáo viên, xây dựng các chính sách bao trùm và đáp ứng vấn đề bình đẳng giới, nâng cao sức khỏe và hạnh phúc trong trường học, phát triển kỹ năng số và kỹ năng xanh, củng cố hệ thống dữ liệu giáo dục, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong giảng dạy và học tập.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Trên cơ sở mạng lưới gồm 12 khu dự trữ sinh quyển và 4 công viên địa chất toàn cầu UNESCO của Việt Nam, UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị công tác bảo tồn, giám sát đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng địa phương sinh sống trong và xung quanh những khu vực được UNESCO công nhận. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các cách tiếp cận đối với những công nghệ mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo, theo hướng có đạo đức và lấy con người làm trung tâm.

Thứ ba, chúng tôi sẽ tăng cường phát huy vai trò của văn hóa như một động lực cho phát triển bền vững, thông qua hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý di sản theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững dựa vào cộng đồng tại các địa điểm được UNESCO công nhận. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ mở rộng các mạng lưới như Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và thúc đẩy sự tham gia bao trùm của thanh niên, phụ nữ trong phát triển văn hóa.

Thứ tư, chúng tôi sẽ thúc đẩy các ưu tiên trong lĩnh vực truyền thông và thông tin, bao gồm năng lực truyền thông và thông tin, kỹ năng số, cũng như xây dựng môi trường thông tin an toàn hơn và bao trùm hơn.

Trong tất cả các lĩnh vực này, UNESCO sẽ tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho thanh niên, bảo đảm sự hòa nhập của các cộng đồng dân tộc thiểu số, chuyển đổi số và tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro liên quan đến khí hậu như những nội dung cấu thành không thể tách rời của phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng những ưu tiên này không nằm ngoài tiến trình phát triển, mà chính là những yếu tố thiết yếu để bảo đảm tăng trưởng mang tính bao trùm, lấy con người làm trung tâm và hướng tới tương lai.

Song song với đó, UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật, chia sẻ tri thức và đối thoại chính sách, góp phần chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế thành hành động cụ thể ở cấp quốc gia. Trong những năm gần đây, UNESCO đã đóng góp vào các cải cách chính sách và pháp luật quan trọng của Việt Nam, trong đó có Luật Nhà giáo đầu tiên của Việt Nam, Luật Di sản văn hóa sửa đổi, Luật Trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Việt Nam, Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cam kết nâng cao năng lực thể chế và hỗ trợ Việt Nam chuyển hóa những cam kết chính sách này thành kết quả thiết thực cho người dân và cộng đồng.

Hội An - thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. (Nguồn: VGP)

Nhân dịp Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm hợp tác, ông muốn gửi thông điệp gì, đặc biệt tới thế hệ trẻ, về ý nghĩa của mối quan hệ đối tác này và những kỳ vọng của ông đối với quan hệ hợp tác trong 50 năm tới?

Cốt lõi của quan hệ đối tác giữa UNESCO và Việt Nam trong 50 năm qua là niềm tin chung rằng giáo dục, khoa học, văn hóa và sự trao đổi tri thức tự do đóng vai trò thiết yếu trong xây dựng hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây cũng là trọng tâm trong tầm nhìn của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany về một “UNESCO vì con người”.

Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng ở giới trẻ Việt Nam là tinh thần sẵn sàng vận dụng tri thức, sức sáng tạo và kỹ năng của mình để giải quyết những thách thức mà cộng đồng đang đối mặt. Chẳng hạn, nhân Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2026, hơn 40 sáng kiến do thanh niên dẫn dắt đã cùng hội tụ tại Hà Nội để chia sẻ các giải pháp thiết thực trong những lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục hòa nhập và đổi mới sáng tạo bền vững. Tôi nhận thấy thế hệ trẻ này có tiềm năng to lớn trong việc đóng góp cho cả sự phát triển của Việt Nam lẫn giải quyết những thách thức chung của toàn cầu.

Thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn trẻ là hãy luôn giữ tinh thần ham học hỏi, tư duy phản biện, trân trọng sự đa dạng văn hóa và sử dụng tri thức, tài năng của mình một cách có trách nhiệm. Hãy chủ động quan tâm đến thế giới xung quanh và những quyết định đang định hình thế giới đó. Các bạn có vai trò trong việc xây dựng những xã hội bao trùm hơn, hòa bình hơn và bền vững hơn ngay từ hôm nay.

Bên cạnh đó, UNESCO cam kết tạo dựng những điều kiện và cơ hội để thế hệ trẻ phát huy tiềm năng của mình. Thông qua giáo dục, chúng tôi nỗ lực bảo đảm rằng mọi người trẻ, bất kể giới tính, dân tộc hay hoàn cảnh, đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng và được trang bị những kỹ năng cần thiết để tự định hình tương lai.

Thông qua khoa học và văn hóa, chúng tôi hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ, những người đổi mới sáng tạo và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo phát triển ý tưởng, kết nối với các mạng lưới chuyên môn và đóng góp cho phát triển bền vững. Chúng tôi cũng thúc đẩy năng lực truyền thông và thông tin, đồng thời khuyến khích việc sử dụng các công nghệ số một cách có trách nhiệm.

Với vai trò Chủ tịch Nhóm công tác chuyên đề của Liên hợp quốc về Thanh thiếu niên tại Việt Nam, UNESCO phối hợp với các đối tác nhằm đưa góc nhìn của người trẻ vào các cuộc đối thoại chính sách ở cấp quốc gia và Liên hợp quốc, đồng thời hỗ trợ sự tham gia thực chất của thanh niên.

Trong 50 năm tới, tôi hy vọng quan hệ đối tác giữa UNESCO và Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư cho các thế hệ thanh niên Việt Nam, giúp các bạn được trang bị đầy đủ tri thức và kỹ năng, tự tin vào bản sắc văn hóa của mình, cởi mở với thế giới và cam kết vì hòa bình, hợp tác quốc tế. UNESCO mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong quá trình kiến tạo tương lai đó.

Xin trân trọng cảm ơn ông!