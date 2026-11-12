Có một quyết định đặc biệt trong những năm tháng tiểu học của Phạm Hoàng Khánh Ngọc: rời bỏ lớp chọn quen thuộc để chuyển sang lớp 5A4 ở điểm trường khu lẻ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi đến quý độc giả.

Trường cũ và trường mới Ánh sáng của hạnh phúc là bài thi của Phạm Hoàng Khánh Ngọc (THCS Ngọc Lặc 2) viết về lớp học 5A4 và hành trình gieo mầm tự tin.

Em mới đặt những dấu chân đầu tiên vào ngôi trường THCS Ngọc Lặc 2. Nếu có bạn nào hỏi em điều gì làm em nhớ nhất về mái trường Tiểu học, em nghĩ mình sẽ kể về "Lớp học đặc biệt 5A4" của em.

Ngày ấy, em học ở 5A3 - một lớp có nhiều bạn giỏi. Người này làm được một bài toán khó, người kia lại tìm ra một cách giải hay. Em rất thích những giờ học như thế. Và chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ rời 5A3 cho đến một buổi chiều.

Hôm ấy, em nghe mẹ nói chuyện với cô Hiệu trưởng. Mẹ em là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn "Hai mẹ" nói về Lớp 5A4 với trăn trở tìm một học sinh có thể chuyển đến để cùng cô chủ nhiệm khơi dậy sự tự tin cho lớp học.

Lớp 5A4 - Khu lẻ Ngọc Sơn mái ngói cũ phủ rêu và bác quạt già nua lừ đừ quay qua hết mùa hè này đến mùa hè khác. Lớp học ấy cũng trầm lắng vì nhiều bạn còn rụt rè. Băn khoăn mãi rồi em bỗng nghĩ: "Hay là mình sang đó?"

Em biết, rời 5A3 đồng nghĩa với việc phải xa môi trường quen thuộc và bắt đầu lại từ đầu... Nhưng nhớ đến những ánh mắt ngại ngùng của các bạn ở khu lẻ, em lại quyết tâm nhất định phải làm điều đó.

Biết nguyện vọng của em, bố mẹ, ông bà đều lo. Em thích âm nhạc, mê võ, ham đọc sách và luôn hăng say tham gia các hoạt động của trường. Sang lớp học mới có thể em sẽ làm lỡ nhịp phấn đấu. Phải mất một tuần "bám đuôi" kiên trì thuyết phục, mẹ mới nhận ra sự nghiêm túc của em và gật đầu.

Vậy là em trở thành lớp trưởng 5A4. Ngày đầu tiên đến lớp, điều làm em lo lắng nhất là những ánh mắt né tránh mỗi khi thầy cô đặt câu hỏi. Làm thế nào để các bạn tự tin hơn? Em hiểu rằng, muốn các bạn mở lòng thì trước hết em phải lắng nghe và thực sự trở thành một người bạn thân thiết.

Thế rồi cuộc thi "Có toả sáng cùng Văn học thiếu nhi" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát động. Thời gian chuẩn bị chỉ còn một tuần. Cả lớp 5A4 cùng ở lại sau buổi học. Buổi tập đầu tiên, nhiều bạn còn rất nhỏ, mắt cứ nhìn xuống đất. Nhưng chỉ sau một hai buổi, tiếng đọc thơ đã vang hơn. Có bạn còn mạnh dạn góp ý cho bạn khác. Khí thế lớp học rộn ràng hơn hẳn.

Đến ngày quay video, em chợt nhận ra điều đáng quý nhất không phải là chúng em đọc hay đến đâu, mà là cả lớp đã biết cùng lắng nghe, cùng động viên và cùng cố gắng vì một mục tiêu chung.

Đặc biệt, khi em trở thành Đại sứ tham gia đọc Podcast cho tập truyện "Người kể chuyện Thung Mây" của nhà thơ Bảo Ngọc Sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu hằng tuần, trong 15 phút đầu giờ, các lớp cùng bật tivi nghe Podcast rồi ríu rít trò chuyện về các nhân vật. Giờ ra chơi, cô Tổng phụ trách lại mở Podcast trên hệ thống phát thanh của trường. Có hôm tan học, mấy bạn vừa đi vừa tranh luận:

- Tớ thích Dế Nâu hơn!

- Còn tớ thích cả Dế Nâu, Bé Trầu, bác Giun Khoang lẫn anh Đom Đóm!

Em đi phía sau mà bật cười. Chẳng biết từ khi nào, những câu chuyện ở Chung Mây đã trở thành câu chuyện chung của cả trường. Em thấy tim mình rung rinh. Hoá ra một cuốn sách có thể làm được nhiều điều đến thế.

Từ sự tự tin được bồi đắp, tập thể 5A4 cùng nhau viết kịch bản, bước lên sân khấu tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước... Cuối năm học, lớp chúng em mang về nhiều giải thưởng cấp Tỉnh và Quốc gia, đặc biệt là Giải Nhì toàn quốc Cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ".

Nhưng với em, điều đáng quý nhất không chỉ bởi những tấm giấy khen. Điểm chạm đến tim em sâu sắc nhất chính là khoảnh khắc một bạn vốn nhút nhát chạy đến bên em, nói nhỏ: "Nhờ cậu mà mình không còn sợ đứng trước đám đông nữa".

Thật ra, có một điều mà trước khi chuyển lớp, em cũng từng sợ. Em sợ mình không còn thời gian cho những điều mình thích. Nhưng rồi khi biết sắp xếp thời gian, em vẫn học, đọc sách, luyện đàn, tập võ mà vẫn giành được nhiều giải thưởng mình không ngờ tới.

Bây giờ, ở ngôi trường mới, có lúc em nhớ trường cũ vô cùng. Cô giáo. Nhớ mẹ. Nhớ 5A4. Ngày ấy, nếu ở lại 5A3, có lẽ em vẫn có một năm học thật đẹp với nhiều thành tích. Nhưng đến với 5A4 em mới thấm thía điều giản dị. Ngôi trường hạnh phúc nhất dành cho chúng em chính là khi mỗi người bước vào đều có một góc nhỏ của riêng mình. Bạn Bình học hơi chậm nhưng chạy rất nhanh. Hải Vân vừa đẹp đẽ vừa kể chuyện hay, thậm chí có bạn còn nhút nhát... Nhưng khi chúng em nắm tay nhau, chúng em có thể cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm tuyệt vời.

Em có một lời nhắn tha thiết đến các bạn của em rằng, khi tung cánh đến những ngôi trường mới, hãy mang theo kỉ niệm thật đẹp của 5A4: một giờ đọc sách, một buổi tập đầy tiếng cười... Mong các bạn hãy làm một điều gì đó thật giống năm xưa: nắm tay một người bạn nhút nhát; nói với một bạn đang buồn: "Không sao đâu, có tớ đây!"; cùng chia cho ai đó một chút ấm áp mà mình từng nhận được.

- "Nếu được chọn lại, cậu có chuyển sang 5A4 không?"

Em sẽ trả lời:

- "Có chứ!" - Bởi mỗi khi nhớ lại năm học ấy, trong lòng em luôn sáng lên một khoảng trời ấm áp. Khoảng trời cất giữ bao tiếng cười hồn nhiên của chúng em!

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