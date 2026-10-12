Trường công lập đầu tiên ở Hà Nội học bằng laptop theo mô hình 1:1

Tiết Toán của lớp 7A1, Trường THCS Giảng Võ bắt đầu bằng việc học sinh khởi động laptop, truy cập Google Classroom và mở bài tập do giáo viên cung cấp.

Trong tiết ôn tập chương I về số hữu tỉ, cô Tạ Thị Thu Hương thiết kế bài học thành ba chặng, lần lượt củng cố kiến thức, rèn kỹ năng tính toán và vận dụng vào tình huống thực tế.

Ở các chặng sau, câu hỏi chuyển sang dạng điền đáp án, yêu cầu học sinh tự thực hiện phép tính, trình bày lời giải và tìm cách giải hợp lý trước khi nhập kết quả lên hệ thống.

Ở chặng đầu tiên, học sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính. Nếu trả lời đúng toàn bộ, các em được chuyển sang phần tiếp theo. Những câu sai được hệ thống đánh dấu để học sinh xem lại và làm lại.

Theo cô Hương, cách học này giúp học sinh không phải chờ giáo viên chữa bài mới biết mình sai ở đâu. Các em có thể chủ động xem lại câu hỏi, trao đổi với bạn hoặc nhờ giáo viên hỗ trợ khi chưa tìm được lời giải.

Ngoài làm bài tập, học sinh còn được hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo sơ đồ tư duy, xây dựng câu hỏi trắc nghiệm và chia sẻ với bạn bè.

Nguyễn Minh Hương, học sinh lớp 7A1, cho biết em đã sử dụng ChatGPT và Gemini để tạo sơ đồ tư duy phục vụ việc học.

“Em thấy việc học thú vị hơn. Hình thức này giúp em trình bày bài tập nhanh, gọn gàng hơn so với viết hoàn toàn vào vở”, Hương nói.

Không phải tiết học nào cũng dùng máy tính

Theo cô Hương, khi bắt đầu triển khai mô hình “Lớp học số Google”, giáo viên cũng phải tự tìm hiểu, thử nghiệm và làm quen với cách tổ chức bài giảng trên môi trường số. Khi thành thạo công cụ, giáo viên có thể chủ động thiết kế các dạng bài tập, hoạt động tương tác phù hợp với mục tiêu của từng tiết học.

Tuy nhiên, công nghệ không thể áp dụng giống nhau cho mọi môn. Với những môn có nhiều câu hỏi trắc nghiệm như Sinh học, Lịch sử, học sinh có thể tương tác trên máy tính nhiều hơn. Riêng môn Toán, giáo viên phải cân đối giữa thao tác trên thiết bị và việc rèn kỹ năng tính toán, trình bày lời giải trực tiếp.

Các tiết ôn tập có thể kết hợp trò chơi trên Quizizz hoặc Kahoot để học sinh củng cố kiến thức, đồng thời giúp giáo viên kiểm tra mức độ tiếp thu ngay trong giờ học.

Thầy Vũ Đình Phương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, cho biết laptop không được sử dụng trong toàn bộ các tiết học. Những môn có đặc thù riêng như Thể dục, Nghệ thuật và các hoạt động luyện tập phù hợp vẫn được tổ chức theo cách thông thường.

Trung bình, học sinh sử dụng máy tính khoảng 5-8 tiết mỗi tuần trong tổng số 29 tiết. Thời gian nhìn màn hình được phân bổ tùy theo hoạt động của từng bài học.

Trong một tiết, khoảng 10-15 phút dành cho nghe giảng, thảo luận trực tiếp và quan sát bảng; 15-20 phút để học sinh thao tác trên thiết bị, tra cứu tài liệu, làm bài hoặc thảo luận nhóm. Khoảng 10 phút còn lại dành cho báo cáo, thuyết trình và ghi chép vào vở.

Theo nhà trường, thời gian tương tác với màn hình chiếm khoảng 30-40% mỗi tiết, được chia thành các khoảng ngắn thay vì kéo dài liên tục.

Một vấn đề khác là kiểm soát việc sử dụng máy tính trong lớp. Thầy Phương cho biết hệ thống được cài đặt công cụ quản lý trên thiết bị giáo viên, cho phép giới hạn trang web, đường dẫn và ứng dụng học sinh được truy cập, đồng thời phân bổ thời gian cho từng hoạt động.

Giáo viên cũng có thể theo dõi màn hình học sinh, tạm khóa thao tác khi cần tập trung nghe giảng hoặc chọn bài làm để trình chiếu trước lớp. Hệ thống hỗ trợ phụ đề tiếng Việt cho lời nói của giáo viên, giúp học sinh theo dõi nội dung thuận tiện hơn khi khó nghe rõ.

Gần 400 học sinh tham gia mô hình lớp học số

Năm học 2025-2026, Trường THCS Giảng Võ thí điểm mô hình “Lớp học số Google” với 3 lớp, gồm 156 học sinh và 21 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Trong năm học này, quy mô được mở rộng lên gần 400 học sinh. Căn cứ tình hình thực tế, trường dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình trong thời gian tới.

Việc mỗi học sinh có một máy tính riêng tạo điều kiện để tăng cường tương tác, cá nhân hóa bài tập và khai thác học liệu số. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn ở cách giáo viên thiết kế hoạt động, khả năng tự học của học sinh và việc kiểm soát thời gian sử dụng màn hình.

Mô hình tại Trường THCS Giảng Võ vì thế đặt ra yêu cầu cân bằng giữa công nghệ và phương pháp học truyền thống, để laptop trở thành công cụ hỗ trợ tư duy, thay vì khiến học sinh phụ thuộc vào màn hình.