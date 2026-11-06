Trường có tên 'quốc tế', 'quốc gia' ở TPHCM phải rà soát, xem xét đổi tên

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục triển khai Nghị định 360/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu rà soát tên gọi của các cơ sở giáo dục đã được thành lập hoặc cho phép thành lập trước ngày 17/9/2026 - thời điểm nghị định có hiệu lực.

Theo khoản 7 Điều 47 Nghị định 360, các trường có tên chứa những từ, cụm từ như "quốc tế", “quốc gia", “Việt Nam”, tên quốc gia khác hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự phải thực hiện thủ tục đổi tên nếu cách sử dụng gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Các cơ sở giáo dục phải chủ động rà soát. Những trường thuộc diện phải đổi tên cần thực hiện thủ tục theo Điều 5 của nghị định, hoàn thành trước ngày 17/9/2027.

Trường Quốc tế Việt Úc ở TPHCM. Ảnh: Website trường

Các cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp có trách nhiệm lập danh sách trường thuộc diện rà soát, thông báo bằng văn bản và hướng dẫn thực hiện. Trên cơ sở đó, các trường phải báo cáo phương án xử lý, nêu rõ việc giữ nguyên hay thay đổi tên gọi và lý do.

TPHCM cũng nêu rõ thẩm quyền về việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên và thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với các trường thuộc thẩm quyền cấp thành phố. Trong đó có trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, trường chuyên, trường năng khiếu và một số cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể, cấp phép hoạt động giáo dục và thực hiện các thẩm quyền quản lý khác đối với những cơ sở thuộc phạm vi được phân cấp.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên và thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục đối với trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS.