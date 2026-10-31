Trường chuyên đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kho tư liệu số, sách nghiên cứu lịch sử 100 năm

Ngày 31/10, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường (1927-2027).

Ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong

Trường Trung học phổ thông THPT chuyên Lê Hồng Phong (tiền thân là Trường Petrus Ký). Năm 1976, trường được mang tên đồng chí Lê Hồng Phong và sau đó trở thành trường chuyên - nôi đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của Thành phố.

Từ chiếc nôi Petrus Ký - Lê Hồng Phong đã trưởng thành những con người tiêu biểu như liệt sĩ Trần Văn Ơn, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Giáo sư Trần Văn Khê, cùng biết bao thế hệ học trò đang cống hiến trên mọi lĩnh vực, trong nước và trên thế giới.

Ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cho biết, hành trình kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Petrus Ký- Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong được thiết kế như một dòng chảy hoạt động xuyên suốt năm kỷ niệm, gồm bốn chặng hành trình: Thắp lửa, rước đuốc - Khơi nguồn tri thức - Hội ngộ trăm năm - Tri ân, trao đuốc. Mỗi chặng mang một nhánh thông điệp riêng, nhưng cùng hướng về chủ đề chính "Trăm năm trồng người".

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) chia sẻ tại Lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập trường (1927-2027).

Hành trình gồm 6 sự kiện chính và 8 công trình, sản phẩm kỷ niệm: Nhà Truyền thống và Kho tư liệu số 100 năm; Sách nghiên cứu lịch sử 100 năm; Kỷ yếu và Sách ảnh 100 năm; Phim tài liệu 4 tập; Ngọn đuốc 100 năm và Bộ kỷ vật lưu niệm; Chương trình Học bổng Trăm năm với 100 suất học bổng; thư viện tiên tiến, hiện đại; Không gian số Trăm năm với 100 máy vi tính phục vụ học tập số cho học sinh.

Trong đó, hành trình mở đầu Thắp lửa - Rước đuốc: Ngọn lửa từ Côn Đảo trở về mái trường vào ngày 9/01/2027, nhân Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, với Lễ thắp lửa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, Lễ rước đuốc về trường và Giải chạy "Bước chạy Di sản".

Bằng tấm gương liệt sĩ Trần Văn Ơn - cựu học sinh Trường Petrus Ký, sự kiện gửi gắm tinh thần tiếp nối lý tưởng, lòng tự hào và trách nhiệm của các thế hệ. Ngọn đuốc được thắp lên không chỉ để nhắc nhớ một hành trình đã qua, mà còn để truyền đi niềm tin vào những chặng đường phía trước.

Trường Trung học phổ thông THPT chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành trình Khơi nguồn tri thức: Tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng diễn ra từ ngày 8 đến 11/4/2027, Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXXI dự kiến được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm, với chủ đề đề xuất "Olympic 100 - Tìm kiếm 100 tài năng cho đất nước".

Hành trình Hội ngộ trăm năm, đây là chặng của hội ngộ, của những bước chân trở về mái trường xưa và những ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tháng 8 và tháng 9/2027 sẽ mở ra những điểm hẹn giàu cảm xúc của các thế hệ thầy và trò.

Trường sẽ tổ chức đêm nhạc "Tình thân ái", dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/8/2027 tại Nhà hát Hòa Bình, quy tụ các nghệ sĩ là cựu học sinh, giáo viên và học sinh nhà trường, với mỗi đêm diễn gắn với một giai đoạn lịch sử;

Ngày hội cựu học sinh "Chung một mái trường" diễn ra ngày 4/9/2027 để các thế hệ trở về thăm trường, gặp gỡ và tri ân thầy cô tham quan triển lãm ảnh 100 năm; Xem phim tài liệu và khánh thành giai đoạn 1 nhà truyền thống.

Ngoài ra, lễ khai giảng lần thứ 100 của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, năm học 2027-2028 cũng sẽ được tổ chức để ghi dấu ấn đặc biệt, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng đến tương lai.

Chặng thứ tư có tên là tri ân - trao đuốc. Trong đó lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường sẽ là hoạt động khép lại hành trình, dự kiến tổ chức vào ngày 20/11/2027.

Bên cạnh diễn văn ôn lại truyền thống và tri ân các thế hệ thầy cô giáo, chương trình dự kiến có nghi thức trao đuốc giữa các thế hệ; Công bố chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Trao học bổng thuộc chương trình học bổng trăm năm và phát hành kỷ yếu 100 năm.

Ông Võ Anh Dũng, cựu học sinh Petrus Ký, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong bày tỏ, điều quý giá nhất mà một ngôi trường có thể để lại sau 100 năm không chỉ là thành tích và những tên tuổi thành danh, mà còn là những giá trị đã âm thầm ươm mầm vào nhân cách bao thế hệ.

Đó là tinh thần hiếu học, lòng tôn sư trọng đạo, là ý thức sống trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Vì vậy, kỷ niệm 100 năm không chỉ là hành trình trở về để hoài niệm. Đó còn là dịp để chúng ta trao lại cho thế hệ sau những câu chuyện, bài học và niềm tin mà mình đã nhận được; để các em hiểu rằng mình đang tiếp nối một hành trình lớn hơn bản thân mình.