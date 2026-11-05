Trường chuyên cần 'ươm tạo' và phát triển nhân tài, thay vì chỉ tập trung vào thi học sinh giỏi

Ngày 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về các Đề án phát triển nhân lực, nhân tài và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026- 2030, tầm nhìn 2050.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhằm xác lập khung định hướng tổng thể về phát triển nguồn nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải là công cụ quan trọng phục vụ trực tiếp việc đổi mới mô hình phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước đã ban hành thời gian qua.

Chiến lược phải trả lời được ba câu hỏi cốt lõi: Đất nước cần nguồn nhân lực gì để thực hiện mô hình phát triển mới; hiện nay chúng ta còn thiếu gì và phải làm gì, đến thời điểm nào, để đáp ứng được yêu cầu đó.

Bên cạnh đó, Chiến lược phải làm rõ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đối với những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, cần rà soát, hoàn thiện hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và khung nhiệm vụ của Chiến lược trên cơ sở các định hướng phát triển đất nước; xác định rõ nhu cầu kinh phí, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ và cân đối từng giai đoạn cho phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các phụ lục trong Dự thảo bảo đảm xác định rõ, cụ thể nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; sản phẩm đầu ra; chỉ đưa vào phụ lục những nhiệm vụ rõ sản phẩm, rõ kết quả cần đạt được. Các bộ, cơ quan liên quan thống nhất trong quản lý, kết nối dữ liệu và xây dựng, vận hành hệ thống dự báo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về Đề án phát triển nhân lực, nhân tài và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2050. Ảnh: TTXVN

Đối với dự thảo Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản, Phó Thủ tướng nhất trí và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ Chương trình. Trong đó, bổ sung cấu phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và dẫn dắt một số nhóm nhân tài công nghệ, kỹ thuật, lĩnh vực mũi nhọn theo Kết luận số 105-KL/TW của Trung ương.

Về đào tạo, phát hiện nhân tài, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới hệ thống trường chuyên, trường năng khiếu theo hướng trở thành trung tâm phát hiện, "ươm tạo" và phát triển nhân tài, thay vì chỉ tập trung vào thi học sinh giỏi như hiện nay.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần mở rộng phát hiện tài năng ở khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, đổi mới sáng tạo; tăng liên kết với đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp để học sinh tài năng được tiếp cận sớm với nghiên cứu, chuyên gia và các bài toán thực tiễn.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2026.