Cửa kính bị vỡ khiến gió lùa vào, trần phòng học hư hỏng, có thể gây nguy hiểm.

Cửa kính vỡ khắp nơi, gió lùa vào phòng học, trần nhà hư hỏng, thấm dột, có nguy cơ rơi xuống đầu bất cứ lúc nào khiến giáo viên và học sinh luôn trong nỗi bất an. Còn tại điểm trường chính, Nhà hiệu bộ sử dụng gần 30 năm đã xuống cấp, nguy cơ đổ sập hiện hữu. Đó là thực trạng đang xảy ra tại Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Sau gần 30 năm sử dụng, dãy nhà hiệu bộ điểm trường chính đã xuống cấp nghiêm trọng.

"Trường chúng em xuống cấp lắm rồi!"

Điểm trường Tân Sơn, thuộc Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn, nằm trên địa bàn miền núi khó khăn, cách trường chính khoảng 20km. Hiện điểm trường có 5 lớp với 89 học sinh và 5 giáo viên. Sau hơn 20 năm sử dụng, nhiều hạng mục phòng học đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học.

Điểm trường Tân Sơn, Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn đóng trên địa bàn miền núi khó khăn.

Điểm trường được xây dựng từ năm 2004 với một dãy phòng học cấp 4. Đến năm 2012, do nhu cầu mở rộng, một dãy phòng học khác được xây dựng. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cả hai dãy nhà đều đã cũ kỹ, hư hỏng. Dù được sửa chữa nhiều lần, cơ sở vật chất vẫn tiếp tục xuống cấp.

Tại dãy phòng học cũ, nhiều cửa kính bị vỡ, gió dễ dàng lùa vào lớp. Hệ thống điện hư hỏng, bàn ghế cũng đã cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng.

Nhiều phòng học bị xuống cấp, cửa bị hư hỏng, trần phòng học bị gió thổi làm rơi.

Cô Trần Thị Thanh, giáo viên dạy lớp 4A7, điểm trường Tân Sơn cho biết, phòng học được xây dựng đã lâu nên nay đã xuống cấp. Cửa phòng từng được sửa chữa nhưng tiếp tục hư hỏng, kính bị vỡ. “Trường chúng em gió lùa vỡ kính tung tóe, tấm trần phòng học bay khắp nơi! Về mùa mưa, gió lùa vào làm lớp học bị ướt, chúng em cũng thấy lạnh”, em Hoàng Thái Tú, học sinh lớp 4, chia sẻ.

Điểm trường này có 5 lớp với 89 học sinh, luôn thấp thỏm mỗi ngày đến lớp.

Cạnh dãy phòng học xây dựng năm 2004 là dãy phòng được xây dựng năm 2012. Sau nhiều năm sử dụng, các tấm trần bị gió thổi bay, để lộ mái tôn phía trên. Vào mùa mưa, phòng học bị dột nước.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, phụ trách điểm trường Tân Sơn cho biết, trần phòng học bị gió thổi bay, khiến giáo viên lo lắng có thể rơi xuống học sinh. Mái tôn cũng đã hư hỏng. Giáo viên cũng chưa có chỗ ở nội trú, phải sinh hoạt và ở tạm tại dãy nhà điểm trường mầm non.

Giáo viên và học sinh luôn cảm thấy lo lắng, thấp thỏm khi học ở điểm trường xuống cấp.

Em Nguyễn Thị Ánh, học sinh lớp 5, cho biết, mỗi khi ngồi học trong lớp, chúng em lo sợ trần nhà có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào.

Cô Đinh Thị Lương, người đã giảng dạy từ khi xây dựng điểm trường đến nay cho biết, dù nhiều lần sửa chữa nhưng phòng học hiện đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện dạy học. Giáo viên và học sinh vừa học vừa lo trần nhà có thể rơi xuống. Không chỉ phòng học, nhà vệ sinh tại điểm trường cũng đã hư hỏng.

Cơ sở vật chất tại điểm trường Mầm non Tân Sơn, thuộc Trường Mầm non số 2 Nam Ba Đồn, cũng gặp khó khăn. Điểm trường hiện có 34 trẻ và 4 giáo viên.

Theo cô Đinh Thị Cúc, phụ trách điểm trường, bếp ăn bán trú đã xuống cấp, bị dột khi trời mưa, ảnh hưởng đến việc chế biến thức ăn và điều kiện vệ sinh.

Nhà hiệu bộ và phòng học chức năng xuống cấp nghiêm trọng

Tại Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn (điểm trường chính), dãy nhà hiệu bộ cấp 4 được xây dựng từ năm 1997 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau nhiều năm sử dụng, bê tông xi măng và lõi thép không còn kết dính, nhiều vị trí bị bung ra, mái ngói cũng xuống cấp, dột nát.

Lãnh đạo UBND xã Nam Ba Đồn kiểm tra tình hình cơ sở vật chất tại trường.

Dãy nhà này được bố trí làm phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, phòng họp, phòng truyền thống Đội, phòng y tế học đường, kế toán và văn phòng.

Ông Hoàng Quốc Nam, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn cho biết, trước đây mỗi bộ phận được bố trí một phòng làm việc. Tuy nhiên, do nhà hiệu bộ xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường phải dồn 2-3 bộ phận vào cùng một phòng, ngăn vách để sử dụng tạm.

Gần 30 năm sử dụng, nhiều phần bê tông xi măng không còn kết dính, bị bung ra, để lộ phần lõi sắt gỉ sét.

Theo ông Nam, trước đây dãy nhà từng bị gãy đòn tay, hư mái và đã được khắc phục. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, các cột trụ tiếp tục bị bung ra. Đến đầu hè năm nay, tình trạng xuống cấp trở nên nghiêm trọng hơn.

Để bảo đảm hoạt động, nhà trường phải kê thêm bàn ghế, bố trí nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong cùng một phòng.

Khối nhà hiệu bộ và các phòng chức năng hiện xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động.

“Năm nay chưa xảy ra bão nên vẫn cố gắng sử dụng. Các năm trước, nhà trường phải đưa máy móc, thiết bị và tài liệu lên dãy phòng học của học sinh để làm việc”, ông Nam cho hay.

Cần lắm những ngôi trường kiên cố

Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Quảng Sơn và khối tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Quảng Thủy, lấy Trường Tiểu học Quảng Sơn (cũ) làm trụ sở chính.

Theo ông Hoàng Quốc Nam, hiện nhà trường có 611 học sinh với 23 lớp. Sau sáp nhập, nhà trường có trụ sở chính, một phân hiệu và một điểm trường. Trong đó, điểm trường Tân Sơn nằm trên địa bàn thôn miền núi khó khăn, cách trường chính khoảng 20km, có 5 lớp với 89 học sinh.

Trường học xuống cấp trở thành mối lo ngại đối với giáo viên và học sinh.

Nhà trường xác định việc đầu tư cơ sở vật chất hiện nay là cấp bách, thiết thực. Trong đó, cần xây dựng nhà hiệu bộ tại điểm trường chính để bố trí phòng họp, phòng làm việc và các phòng chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành, sinh hoạt chuyên môn.

Đồng thời, nhà trường đề nghị xây dựng dãy phòng học gồm 6 phòng tại điểm trường Tân Sơn nhằm bổ sung phòng học, phục vụ công tác dạy và học.

Ông Hoàng Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn cho biết, địa bàn xã có 13 trường học, sau sắp xếp còn lại 5 trường. Tại trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn, sau sáp nhập, nhu cầu bố trí không gian làm việc, tổ chức hoạt động chuyên môn và bảo đảm phòng học phục vụ dạy học đặt ra yêu cầu cao hơn.

Thời gian qua, nhà trường đã được địa phương, các cấp, các ngành và Nhân dân quan tâm hỗ trợ khắc phục một số hạng mục, mua sắm trang thiết bị cơ bản. Tuy nhiên, một số hạng mục cơ sở vật chất hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện phòng làm việc, phòng chức năng và phòng học chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Dù được quan tâm sửa chữa, đầu tư, nhưng cơ sở vật chất một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu.

“Việc đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và dãy phòng học tại Trường Tiểu học số 2 Nam Ba Đồn là hết sức cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường dạy và học an toàn, thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Nam Ba Đồn. Tuy nhiên, hiện nguồn kinh phí địa phương đang còn khó khăn nên rất mong tỉnh và các sở ngành liên quan sớm có phương án đầu tư xây dựng để giáo viên và học sinh yên tâm dạy và học”, ông Hoàng Đình Thi bày tỏ.

Đặng Tài