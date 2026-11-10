Trường Chính trị Trường Chinh triển khai công tác chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận trung tâm chính trị các xã, phường

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Thường trực Đảng ủy các địa phương có trung tâm chính trị và lãnh đạo các trung tâm chính trị xã, phường.

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 22 trung tâm chính trị cấp xã với tổng số 70 cán bộ, viên chức. Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, gồm 1 tiến sĩ, 24 thạc sĩ, 44 người có trình độ đại học; trong đó, 36 người có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 30 người có trình độ trung cấp.

Đại diện Trung tâm Chính trị xã Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Cơ sở vật chất tại các trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động, với hệ thống trụ sở, hội trường, phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian qua, các trung tâm cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chương trình bồi dưỡng năm 2026. Tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh đã tổ chức 149 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vượt 40 lớp so với kế hoạch; 58 lớp bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, vượt 9 lớp. Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, tuyên giáo, dân vận, Mặt trận và các đoàn thể cũng được triển khai theo kế hoạch.

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Quy định số 222-QĐ/TW ngày 6/10/2026 của Ban Bí thư và Công văn số 735-CV/TU ngày 7/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh dự kiến phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của 22 trung tâm chính trị cấp xã về Trường, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao; đồng thời thống nhất nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ.

Theo đó, Trường Chính trị Trường Chinh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Đảng ủy các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị, tập trung vào việc rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế, xem xét tiếp nhận những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn.

Cùng với đó, tiến hành kiểm kê, lập danh mục tài sản, cơ sở vật chất; hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, tài chính và dữ liệu điện tử phục vụ công tác bàn giao. Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng Đề án tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của 22 trung tâm chính trị, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước ngày 15/12/2026; hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, tài liệu chuyên môn trước ngày 20/12/2026.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại hội nghị.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, các trung tâm chính trị xã, phường tiếp tục thực hiện đầy đủ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026 và các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh rà soát nhu cầu đào tạo, thống nhất chương trình, tài liệu, đội ngũ giảng viên và kế hoạch tổ chức các lớp trong giai đoạn chuyển tiếp, bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.