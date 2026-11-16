Trường Chính trị Trường Chinh khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2026

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham gia hội thi.

Dự khai mạc Hội thi có đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện các khoa, phòng của Nhà trường.

Các đại biểu dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội thi, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng cao; thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới tổ chức bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu, cập nhật và đưa vào nội dung giảng dạy.

Đồng chí Hoàng Thị Châu Yên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu khai mạc Hội thi.

Điều đó đòi hỏi mỗi giảng viên phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, am hiểu thực tiễn, có tư duy đổi mới, khả năng ứng dụng công nghệ và phương pháp sư phạm phù hợp; không chỉ làm chủ nội dung bài giảng mà còn phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức của học viên.

Chính vì vậy, tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2026 không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn là dịp để Nhà trường đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ giảng viên, thúc đẩy đổi mới hoạt động chuyên môn, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố tích cực trong giảng dạy.

Thí sinh tham gia phần thi tiết học cặp giảng viên đồng giảng.

Để Hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh đề nghị Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký và các bộ phận có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tổ chức Hội thi nghiêm túc, khoa học, khách quan, công bằng và đúng quy định.

Đối với Hội đồng Giám khảo, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, bám sát các tiêu chí và thang điểm của Hội thi; chú trọng đánh giá cả kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, khả năng phối hợp đồng giảng và xử lý tình huống sư phạm.

Đối với các cặp giảng viên dự thi, cần bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực, sở trường, thể hiện rõ sự phối hợp, thống nhất và tính sáng tạo trong từng nội dung thi.

Đối với các khoa chuyên môn và toàn thể giảng viên, cần tích cực theo dõi, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, coi Hội thi là một đợt sinh hoạt chuyên môn thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong toàn Trường.