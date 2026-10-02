Trường Chính trị Trần Phú khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026

Đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Sáng 2/10, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 200 học viên là giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn toàn tỉnh và học viên 3 lớp trung cấp chính trị hệ tập trung tại trường.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được học tập, quán triệt 2 chuyên đề chính gồm: Những vấn đề mới về an ninh, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với địa phương, cơ sở; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh mới.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân quán triệt chuyên đề "Những vấn đề mới về an ninh, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với địa phương, cơ sở".

Bên cạnh chuyên đề chính, các học viên sẽ cùng nhau trao đổi những vấn đề mới đang tác động trực tiếp đến công tác giảng dạy, tuyên truyền và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở như tác động của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đối với nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và quản trị công việc; sự thay đổi của môi trường thông tin và phương thức tiếp nhận tri thức; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới…

Học viên lắng nghe các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Đây là những nội dung thiết thực, giúp đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và vận dụng vào thực tiễn.

Lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026 cũng góp phần tăng cường kết nối chuyên môn giữa Trường Chính trị Trần Phú với các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên giáo, dân vận và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.