Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phấn đấu đạt 70% chỉ tiêu trường chuẩn mức 2 trong năm 2026

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Chiều 22/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm khoa học cấp trường nhằm triển khai Đề án phát triển tổng thể nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án số 04-ĐA/TU), đồng thời thảo luận việc xác định ngày thành lập và ngày truyền thống của trường. Tham dự có các nguyên lãnh đạo trường, nguyên lãnh đạo các khoa, phòng qua các thời kỳ cùng cán bộ, giảng viên nhà trường.

Đối với việc thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, nhà trường xác định không dừng lại ở khâu lập kế hoạch hay tuyên truyền, mà phải tạo ra các sản phẩm thực tế, có kết quả kiểm chứng. Các đại biểu yêu cầu đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và xác định rõ khoảng cách giữa điều kiện hiện có của nhà trường sau hợp nhất và các tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức 2.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tiến sĩ Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhấn mạnh, mục tiêu đến cuối năm 2026, nhà trường phải hoàn thành kế hoạch hành động, phấn đấu đạt 70% chỉ tiêu theo khung trường chính trị chuẩn mức 2. Đây là cơ sở để tiếp tục tập trung nguồn lực, từng bước hoàn thành 30% chỉ tiêu còn lại trong những năm tiếp theo.

Về việc xác định ngày thành lập và ngày truyền thống, các đại biểu cơ bản thống nhất lấy năm 1948 làm mốc lịch sử nghiên cứu, gắn với sự ra đời của hai đơn vị tiền thân. Đối với ngày, tháng cụ thể, tọa đàm đề nghị tiếp tục rà soát tư liệu, hồ sơ lưu trữ và căn cứ pháp lý, làm rõ mối quan hệ kế thừa giữa các trường tiền thân và nhà trường hiện nay trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.