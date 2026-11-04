Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng 4 lớp trung cấp lý luận chính trị

Trao quyết định chỉ định ban cán sự lớp lâm thời.

Sáng 4/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang tổ chức khai giảng 4 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (B201, B202, B203 và B204) với tổng số 191 học viên.

Trong thời gian học tập, học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và lịch sử dân tộc Việt Nam; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chương trình còn trang bị kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương. Qua đó, giúp học viên vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.