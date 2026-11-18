Đại biểu tham dự họp mặt.

Sáng 18/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tham dự.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường cho biết, năm 2026 đánh dấu bước phát triển toàn diện của trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trường hiện duy trì quy mô đào tạo với 31 lớp trung cấp lý luận chính trị (trên 1.600 học viên), phối hợp tổ chức 4 lớp cao cấp lý luận chính trị (228 học viên) cùng 41 lớp bồi dưỡng cho gần 4.000 lượt học viên. Đồng thời, trường đã triển khai hiệu quả mô hình “đồng giảng, đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới” nhằm nâng cao tư duy phản biện và khả năng thực tiễn cho học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn tiếp tục được đẩy mạnh với việc tổ chức thành công 1 hội thảo cấp tỉnh, 3 hội thảo cấp trường, 1 tọa đàm cấp trường, phối hợp tổ chức tọa đàm về sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý phát triển xã hội tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tựu mà tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trường tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổng thể Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu cấp bách là tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí để sớm đạt chuẩn mức 2.

Dịp này, trường vinh danh 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 4 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời vinh danh nhiều nhà giáo, cán bộ, viên chức đạt thành tích xuất sắc trong công tác.