Trao chứng nhận, logo và hoa cho các giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2026.

Chiều 27/11, hội thi khép lại sau 2 ngày tổ chức, với sự tham gia của 9 giảng viên thuộc 3 khoa chuyên môn. Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Hương đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc cấp trường năm 2026”.

Theo Ban Giám khảo, cả 9 thí sinh đều đạt từ 1,5 điểm nghiên cứu khoa học trở lên, chuẩn bị giáo án đầy đủ theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhiều giảng viên vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, mã QR, trí tuệ nhân tạo, gắn bài giảng với tình huống thực tiễn, công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ở phần xử lý tình huống sư phạm trong 5 phút, đa số thí sinh thể hiện sự bình tĩnh, linh hoạt, phân tích đúng vấn đề và đưa ra phương án phù hợp với đối tượng học viên.