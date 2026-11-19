Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Chí Công - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường và đại diện học viên 6 lớp Trung cấp lý luận chính trị và 1 lớp Cao cấp lý luận chính trị đang theo học tại trường.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, lịch sử hình thành và ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đại biểu dự buổi tọa đàm.

Ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Tạ Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh, giảng viên nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức lý luận mà còn có trách nhiệm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác cho học viên. Vì vậy, chất lượng đào tạo không chỉ được đánh giá qua kết quả học tập mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ sau đào tạo. Đặc biệt, với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần bám sát yêu cầu thực tiễn địa phương, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tọa đàm do các học viên nhà trường biểu diễn.

Để tiếp nối và phát huy truyền thống của các thế hệ nhà giáo, thời gian tới, trường Chính trị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuẩn mực về đạo đức, trách nhiệm trong nêu gương; không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính chủ động, khả năng phân tích và vận dụng kiến thức của học viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.

Thừa ủy quyền của Ban lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, Ban Quản lý lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B02 trao lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Đại diện lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B02 tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện giảng viên và học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tận tụy, tâm huyết của các thầy cô giáo.

Đồng chí Tạ Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải giao lưu thể thao môn Pickleball chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải giao lưu thể thao môn Pickleball chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.