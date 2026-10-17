Trường Chính trị tỉnh tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Các vận động viên thi đấu bóng chuyền hơi.

Tham gia giải có hơn 100 vận động viên là cán bộ, viên chức, người lao động và học viên nhà trường, thi đấu 2 môn kéo co và bóng chuyền hơi. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên cổ vũ.

Nội dung thi kéo co được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội đoạt giải.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các đội đoạt giải.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho các đội đoạt giải ở mỗi nội dung thi.

Hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.