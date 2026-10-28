Trường Chính trị tỉnh thi giảng viên dạy giỏi

Giảng viên thực hiện phần thi giảng bài trên lớp.

Tại hội thi, 9 thí sinh là giảng viên đạt loại giỏi trở lên tại thao giảng cấp khoa đã trải qua 3 phần thi gồm giáo án, giảng bài trên lớp và xử lý tình huống sư phạm. Nội dung thi kết hợp đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng tổ chức giảng dạy với khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình dạy học. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi bài giảng là bảo đảm tính khoa học, có chiều sâu lý luận, gắn với thực tiễn và có phương pháp truyền đạt phù hợp. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh tham gia hội thi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu. Nhiều bài giảng đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, tăng tính tương tác và vận dụng linh hoạt thực tiễn vào nội dung bài giảng.

Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa chúc mừng các giảng viên tham dự hội thi.

Kết quả, có 8 giảng viên xếp loại giỏi, 1 giảng viên xếp loại xuất sắc. Hội thi là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, đồng thời là dịp để các giảng viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.