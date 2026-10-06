Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi

Các đại biểu dự Hội thi.

Hội thi có 6 thí sinh tham gia với ba nội dung: thi giáo án, giảng bài trên lớp và xử lý tình huống sư phạm. Nội dung thi kết hợp đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng tổ chức giảng dạy với khả năng ứng xử, giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy học. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi bài giảng là bảo đảm tính khoa học, chiều sâu lý luận, gắn với thực tiễn và có phương pháp truyền đạt phù hợp.

Nội dung thi Giảng bài trên lớp của thí sinh tại Hội thi.

Hội thi nhằm lựa chọn, tôn vinh giảng viên có thành tích nổi bật; phát hiện, chia sẻ và nhân rộng những phương pháp giảng dạy tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ giảng viên vững bản lĩnh, giỏi chuyên môn, sát thực tiễn, đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức 2.