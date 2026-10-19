Trường Chính trị tỉnh Sơn La thăm tặng quà tại xã Huổi Một

Đoàn công tác Trường Chính trị tỉnh Sơn La tặng quà tại xã Huổi Một.

Huổi Một là xã vùng III khó khăn của tỉnh, toàn xã có 16 bản, dân số trên 12.300 người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,95% và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 20,81%. Theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 24/2/2026 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026–2030, Trường Chính trị tỉnh được UBND tỉnh phân công phụ trách giúp đỡ xã Huổi Một. Nhà trường đã chủ động nắm bắt nhu cầu cơ sở, phối hợp với Thống kê tỉnh Sơn La và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao đời sống nhân dân.

Trường Chính trị tỉnh tặng biểu trưng 30 tấn xi măng và xe đạp cho học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã.

Trường Chính trị tỉnh tặng xe đạp cho học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã.

Trường Chính trị tặng xi măng cho bản Pá Ban, xã Huổi Một.

Nhân dịp này, Trường Chính trị tỉnh và các học viên học tập tại trường đã trao tặng 30 tấn xi măng ủng hộ bản Pá Ban, tặng 3 xe đạp cho các học sinh Trường PTDT bán trú TH & THCS Huổi Một và Trường PTDT bán trú TH & THCS Nậm Mằn, xã Huổi Một thuộc diện hộ nghèo.