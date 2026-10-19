Trường Chính trị tỉnh Sơn La khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể năm 2026
Ngày 19/10, Trường Chính trị tỉnh Sơn La tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể năm 2026.
Trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 23/10/2026, 74 học viên là cán bộ công tác MTTQ Việt Nam các xã, phường toàn tỉnh tham gia lớp học, được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo mô hình mới; kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống cộng đồng ở cơ sở.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/truong-chinh-tri-tinh-son-la-khai-giang-lop-boi-duong-cong-tac-doan-the-nam-2026-t4bzeKCvg.html