Trường Chính trị tỉnh Sơn La khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể năm 2026

Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể năm 2026.

Trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 23/10/2026, 74 học viên là cán bộ công tác MTTQ Việt Nam các xã, phường toàn tỉnh tham gia lớp học, được nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo mô hình mới; kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống cộng đồng ở cơ sở.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.