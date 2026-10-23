Trường Chính trị tỉnh Sơn La bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác đoàn thể năm 2026.

Trong thời gian 5 ngày (19-23/10), các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo mô hình mới; kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động ở cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống cộng đồng.

Đại diện Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Lễ bễ giảng.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tại địa phương.

Kết thúc khóa học, Trường Chính trị tỉnh đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng công tác đoàn thể năm 2026 cho 72 học viên.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trao chứng nhận cho các học viên.