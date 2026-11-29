Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Vân Hồ, đoàn được nghe thông tin khái quát về tình hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện pháp luật tại địa phương và công tác ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Thông qua phóng sự báo cáo, đoàn có thêm góc nhìn thực tiễn về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và các vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở.

Trong chương trình, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần làm rõ những vấn đề trong tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Hoạt động nghiên cứu thực tế là dịp để gắn kết kiến thức lý luận với thực tiễn cơ sở, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Vân Hồ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và sẻ chia với cộng đồng.