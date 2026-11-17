Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTH)

Tháng 11/1946, hơn một năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trước yêu cầu cấp bách về công tác cán bộ, Tỉnh ủy Nghệ An mở lớp huấn luyện cốt cán đầu tiên tại đình Trung, xã Yên Dũng Thượng (nay thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khoảng 40 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, công tác dân vận, tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đây là tiền thân của Trường Đảng Nghệ An, nay là Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Qua các thời kỳ, nhà trường luôn chú trọng bồi đắp những giá trị cốt lõi của văn hóa Trường Đảng: kiên định về chính trị, mẫu mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn; đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và gắn lý luận với thực tiễn. Trong giai đoạn năm 1993-2026, nhà trường đã mở 1.326 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 90.991 lượt học viên.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTH)

Riêng từ năm 2016 đến nay, trường đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 8 đề án, chương trình về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức 60 hội thảo và thực hiện 74 đề án, đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường.

Những kết quả đó cho thấy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các thế hệ học viên; đồng thời khẳng định những đóng góp thiết thực của nhà trường đối với công tác cán bộ và sự phát triển của địa phương.

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An hiện có 10 Tiến sĩ, 42 Thạc sĩ và 3 giảng viên đang học Nghiên cứu sinh. Năm 2011, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An trở thành một trong hai trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 1. Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đang phấn đấu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên nhà trường; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã đạt được. ​Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An qua các giai đoạn cách mạng, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Về nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh tới việc đổi mới mạnh mẽ theo mô hình giảng viên và học viên đồng kiến tạo tri thức mới, lấy năng lực thực thi làm thước đo.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. (Ảnh: TTH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: ​giữ vững cốt cách Trường Đảng, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. ​

Đổi mới đào tạo theo mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tương tác tự tổng kết thực tiễn. ​Xây dựng đội ngũ giảng viên theo phương châm 4S - “Sâu nghiệp vụ, sắc lý luận, sát thực tiễn và sành công nghệ”. ​Gắn kết nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách để giải quyết các vấn đề phát triển của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, có chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường đặt hàng và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng trường chính trị chuẩn.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. (Ảnh: TTH)

Tại lễ kỷ niệm, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.