Trường Chính trị tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (18/11/1946 - 18/11/2026). Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ có các đồng chí: PGS.TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Trương Công Đắc - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Tháng 11/1946, chỉ hơn 1 năm sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức lớp huấn luyện cán bộ cốt cán đầu tiên tại đình Làng Trung, xã Yên Dũng, do đồng chí Hồ Mỹ Xuyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. Đây là dấu mốc đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, với những lần thay đổi tên gọi, chia tách, hợp nhất, từ Trường Đảng Lê Hồng Phong, Trường Đảng Trần Phú, Trường Hành chính tỉnh, Trường Thanh vận Lý Tự Trọng đến Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An ngày nay, nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vương Quang Minh nhấn mạnh, sứ mệnh xuyên suốt của nhà trường là đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.

Với những đóng góp quan trọng, nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua của Chính phủ, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Những năm gần đây, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có bước phát triển toàn diện. Trong 5 năm qua, nhà trường đã mở 592 lớp với gần 39.000 lượt học viên, tăng hơn 60% so với giai đoạn trước.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được chuẩn hóa, hiện có 10 tiến sĩ, 42 thạc sĩ. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh với 29 đề tài cấp trường, 6 hội thảo cấp bộ, 12 hội thảo cấp tỉnh và 19 đầu sách, kỷ yếu được xuất bản.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, ngày 30/01/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1, trở thành 1 trong 2 trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước đạt chuẩn. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn mức 2.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những thành tựu nhà trường đạt được trong chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Trước yêu cầu phát triển, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất liêm chính, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực tiễn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị Trường Chính trị tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững bản chất, cốt cách trường Đảng, bảo đảm tính Đảng, tính định hướng chính trị trong đào tạo, bồi dưỡng; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo hướng chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang mô hình giảng viên và học viên đồng kiến tạo tri thức. Giảng viên không chỉ là người truyền đạt mà phải trở thành người thiết kế, tổ chức, dẫn dắt và huấn luyện quá trình học tập, khơi dậy tư duy chủ động, năng lực phản biện và khả năng tự học của học viên.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên theo phương châm “4S”: sâu nghiệp vụ, sắc lý luận, sát thực tiễn và sành công nghệ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, chuyển đổi số phải trở thành yêu cầu thiết yếu trong cả hoạt động giảng dạy và quản trị nhà trường.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đổi mới đào tạo, nhà trường nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách. Các công trình nghiên cứu cần xuất phát từ những vấn đề lớn, những khâu đột phá trong chiến lược phát triển của tỉnh; tạo ra các luận cứ khoa học, giải pháp có tính khả thi, góp phần giải quyết những bài toán phát triển của Nghệ An.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cũng đề nghị nhà trường tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện lộ trình đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục và hiệu quả.

Thừa ủy quyền, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với tỉnh Nghệ An, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, có chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường đặt hàng và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, bồi dưỡng giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng trường chính trị chuẩn mức 2.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thừa ủy quyền, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, đồng chí Vương Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Trường Chính trị tỉnh được Chính phủ tặng Cờ Thi đua; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Trường Chính trị tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng bức trướng cho nhà trường.