Trường Chính trị tỉnh Lào Cai lần đầu áp dụng mô hình đồng giảng tại hội thi giảng viên dạy giỏi

Các giảng viên được chia thành 9 cặp thi đồng giảng, đại diện cho các khoa: Lý luận cơ sở, Nhà nước và Pháp luật, Xây dựng Đảng. Nội dung thi gồm biên soạn giáo án, giảng bài trên lớp theo mô hình đồng giảng và xử lý tình huống sư phạm. Bên cạnh đó, giảng viên dự thi phải đáp ứng tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học.

Ban Giám khảo tặng hoa các giảng viên tham gia hội thi.

Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là lần đầu tiên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai áp dụng mô hình đồng giảng với sự phối hợp của 2 giảng viên trong một tiết học 45 phút.

Theo đó, một giảng viên đảm nhiệm truyền tải kiến thức lý luận cốt lõi, bảo đảm tính định hướng tư tưởng; giảng viên còn lại tập trung liên hệ thực tiễn, đưa các ví dụ, số liệu từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức thảo luận và xử lý tình huống, qua đó tăng tính tương tác, phát huy tư duy chủ động của học viên.

Mô hình đồng giảng với 2 giảng viên cùng đứng lớp.

Thông qua hội thi, các giảng viên đã thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng. Đặc biệt, việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn được thể hiện rõ nét trong các phần thi.

Các bài giảng được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường tương tác và phát huy tính chủ động của học viên.

Kết thúc hội thi, 100% giảng viên tham gia đạt kết quả từ loại giỏi trở lên. Điểm thi của các thí sinh dao động từ 81,43 đến 88,08 điểm; 18/18 giảng viên đủ điều kiện đề nghị công nhận danh hiệu và khen thưởng theo quy định. Đáng chú ý, 100% giảng viên dự thi đều đạt tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học theo yêu cầu.

100% giảng viên dự thi đều đạt tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học theo yêu cầu

Hội thi nhằm đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc năm 2028 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.