Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Buổi lễ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức. Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, và ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Huấn trao bằng công nhận và biểu trưng trường chính trị chuẩn cho nhà trường. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông trao Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận thành tích của tập thể nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ông Đoàn Minh Huấn trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 và biểu trưng trường chính trị chuẩn cho Nhà trường

Theo Quyết định số 5227-QĐ/HVCTQGHCM ngày 7/9/2026 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai được công nhận đạt chuẩn mức 2.

Nhà trường đáp ứng đủ 60 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm tiêu chí theo Quy định số 396-QĐ/TW ngày 6/1/2026 của Ban Bí thư. Đây là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được công nhận ở mức này.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai hiện nay hình thành từ việc hợp nhất hai trường chính trị của tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái từ ngày 1/7/2025. Trước khi hợp nhất, cả hai trường đều đạt chuẩn mức 1. Theo Học viện, nhà trường hiện có 61 giảng viên, tất cả có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị nhà trường đổi mới chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của từng vị trí việc làm, tăng thực hành xử lý tình huống ở địa bàn vùng cao, biên giới khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời tăng cường tổng kết thực tiễn để tham vấn chính sách cho địa phương, ông Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh .

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, tỉnh sẽ cụ thể hóa các định hướng này thành nhiệm vụ gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng chất lượng đào tạo, lấy sự trưởng thành của học viên và đóng góp của họ sau đào tạo làm thước đo.