Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 2 và tặng biểu trưng trường chính trị chuẩn cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ ngày 1/7/2025, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái sáp nhập thành Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở kế thừa truyền thống, kinh nghiệm và nguồn lực của hai đơn vị, nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, thống nhất hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Ngày 7/9/2026, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5227-QĐ/HVCTQGHCM công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2. Nhà trường hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí, 60/60 chỉ tiêu, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt chuẩn. Đây là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã trao Bằng công nhận Trường Chính trị chuẩn mức 2 và tặng biểu trưng trường chính trị chuẩn cho Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, đồng thời, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và phát triển.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt được thời gian qua. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt được, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, việc được công nhận đạt chuẩn mức 2 là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm đổi mới của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Với kết quả hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí, 60/60 chỉ tiêu theo quy định, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 2. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng tổ chức, đào tạo và nghiên cứu khoa học, mà còn khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương.

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2 và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện, gắn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu thực tiễn; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng chú trọng kỹ năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm và đặc thù địa bàn vùng cao, biên giới. Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu; xây dựng văn hóa trường Đảng kỷ cương, liêm chính, nhân văn.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Minh Huấn, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, tỉnh sẽ cụ thể hóa các định hướng thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, gắn với yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đồng chí Dương Quốc Huy nhấn mạnh, những thành quả đạt được đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với Trường Chính trị tỉnh trong củng cố, phát huy sứ mệnh, vai trò đặc biệt quan trọng của mình; các tiêu chuẩn mức 2 phải tiếp tục được khẳng định qua chất lượng đào tạo, sự trưởng thành của từng học viên, qua những đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, đổi mới, biến tự hào thành động lực phấn đấu, giữ vững tinh thần tiên phong, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Nhân dịp Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đạt chuẩn mức 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường công trình phiến đá khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình là điểm nhấn có ý nghĩa giáo dục chính trị, văn hóa, góp phần nhắc nhở cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai công trình phiến đá khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: CÔNG HẢI)