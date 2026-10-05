Trường Chính trị tỉnh Lai Châu sẵn sàng cho thẩm định trường chuẩn mức 1

Từ nền móng ban đầu đến mục tiêu trường chuẩn

Trường Chính trị tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 109-QĐ/TU ngày 08/6/2006 của Tỉnh ủy Lai Châu, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung kiện toàn hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ sau chia tách. Khi mới thành lập, trường có 20 cán bộ, viên chức; Ban Giám hiệu gồm 2 đồng chí, cơ cấu tổ chức mới có 2 phòng chức năng. Nhân lực gần như được xây dựng mới; toàn trường khi đó chỉ có một đồng chí từng công tác tại trường chính trị.

Từ điểm xuất phát còn nhiều thiếu thốn, nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ, giáo án, quy chế và nền nếp quản lý; đưa dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu thực tế và nghiên cứu khoa học thành công việc thường xuyên. Sau 20 năm, những nền tảng ấy được tiếp nối bằng yêu cầu chuẩn hóa toàn diện.

Ngày 05/10/2022, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quyết định số 630-QĐ/TU phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035”. Đề án xác định mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặt việc xây dựng trường chuẩn trong yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thay vì coi đây là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh Lai Châu về tiến độ xây dựng trường chuẩn mức 1.

Đồng bộ nguồn lực, cơ bản hoàn thành đạt và vượt 51/51 chỉ tiêu

Ngày 18/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án gồm 12 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Nhà trường là cơ quan thường trực; nhiệm vụ được phân công theo từng nhóm tiêu chí, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nghe báo cáo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn; HĐND, UBND tỉnh bố trí nguồn lực; các cơ quan, địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp là Vụ các trường chính trị, hướng dẫn về chuyên môn, tiêu chí, hồ sơ và quy trình đánh giá. Việc giao rõ người, rõ việc, rõ tiến độ giúp các vướng mắc được xử lý kịp thời.

Kết quả chuẩn hóa thể hiện trước hết ở tổ chức và đội ngũ. Bộ máy được kiện toàn; cán bộ, giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và nghiên cứu thực tế được gắn với trách nhiệm tự học, tự đổi mới của mỗi giảng viên.

Từ năm 2022 đến hết tháng 9/2026, trường tổ chức 28 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.257 học viên và 88 lớp bồi dưỡng với 5.718 học viên; tổng cộng 116 lớp, 6.975 lượt học viên. Nội dung giảng dạy gắn lý luận với những vấn đề phát sinh trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ tại địa phương. Năm 2026, nhà trường triển khai mô hình đồng giảng, gắn với tăng cường dự giờ và sinh hoạt chuyên môn. Đến hết tháng 9/2026, mô hình được thực hiện tại 15 lớp với 1.170 học viên, gồm 273 buổi và 120 lượt chuyên đề. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, Ban Giám hiệu và giảng viên vừa làm, vừa đánh giá, điều chỉnh; qua đó tăng chia sẻ học liệu, trao đổi nhiều góc nhìn, xử lý tình huống và phát huy sự tham gia của học viên.

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tập trung vào những vấn đề của Lai Châu. Nhà trường thực hiện 19 đề tài cấp trường; 1 đề tài và 2 đề án cấp tỉnh; tổ chức 21 hội thảo, tọa đàm cấp trường và 10 hội thảo cấp tỉnh, cấp bộ; chủ trì biên soạn, xuất bản 7 cuốn sách, tài liệu và kỷ yếu. Nhiều sản phẩm được chuyển giao đến cơ quan, địa phương, bổ sung cho bài giảng và cung cấp luận cứ phục vụ lãnh đạo, quản lý.

Hội thảo khoa học về đổi mới phương thức quản lý của chính quyền cấp xã theo hướng quản trị phục vụ phát triển.

Cùng với phát triển chuyên môn, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Nhà trường hiện quản lý, sử dụng 21.715,2m² đất; các không gian giảng dạy, làm việc, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt được hoàn thiện theo lộ trình, hướng tới môi trường đào tạo cán bộ khang trang, hiện đại. Công nghệ số được ứng dụng trong quản lý, giảng dạy và chia sẻ học liệu; giảng viên tiếp cận công cụ trí tuệ nhân tạo theo hướng hỗ trợ chuyên môn, có kiểm chứng và gắn với trách nhiệm của người sử dụng.

Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cho thấy những thay đổi về con người, quy trình, chất lượng chuyên môn và điều kiện bảo đảm. Hồ sơ, minh chứng chỉ thực sự có ý nghĩa khi phản ánh đúng chuyển biến trong hoạt động thường xuyên và những chuyển biến đó tiếp tục được duy trì sau thẩm định.

Sẵn sàng cho thẩm định và yêu cầu phát triển mới

Bám sát Kế hoạch số 1364-KH/HVCTQGHCM, nhà trường tiếp tục cập nhật số liệu, rà soát sản phẩm chuyên môn, sắp xếp hồ sơ, minh chứng, kiểm tra cơ sở vật chất và chuẩn bị nội dung báo cáo, giải trình theo từng nhóm tiêu chí. Yêu cầu xuyên suốt là thông tin trung thực, có căn cứ, phản ánh đúng chất lượng thực tế, không chạy theo hình thức. Hoàn thành các chỉ tiêu là cơ sở quan trọng để trường bước vào thẩm định với tinh thần chủ động, nghiêm túc; kết quả công nhận chính thức được xác định theo thẩm quyền và quy trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội đồng tự đánh giá cấp trường họp rà soát hồ sơ, minh chứng phục vụ thẩm định Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức 1.

Đạt chuẩn mức 1 là mục tiêu quan trọng nhưng không phải điểm dừng. Nhà trường phải tiếp tục duy trì thực chất từng tiêu chí; chuẩn hóa đội ngũ; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách. Các nghị quyết, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh cần được chuyển hóa thành kiến thức, kỹ năng, tình huống thực tiễn và năng lực vận dụng của học viên.

Trong giai đoạn mới, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu tiếp tục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị, năng lực hành động và tinh thần phục vụ nhân dân; từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ chú trọng quy trình sang quan tâm kết quả. Đó cũng là nền tảng để Nhà trường đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nhanh, xanh, bền vững của tỉnh và tiếp tục phấn đấu hướng tới trường chính trị chuẩn mức 2.